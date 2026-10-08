新北市50小時限時環保議題短片競賽 台科大學生奪冠

一個塑膠袋、一個外帶容器，是市場裡最平常不過的日常，卻也是年輕創作者追問環保與生活如何共存的起點。台科大大三學生沈予涵以「不塑市場」為題，將鏡頭對準攤商與消費者，記錄減塑走進傳統市場後的改變與挑戰，從生意與便利之間尋找永續的可能，獲得新北市「永續超能力，新北50」環保主題短片大賽首獎。

新北市環境保護局朱益君副局長表示，對參賽者而言，50小時不只是期限，是一場與時間的賽跑，理解題目、聯繫受訪者、安排交通，到拍攝、剪輯與輸出，每個環節考驗取捨，時間愈緊，愈想把一個畫面、一句旁白做到最好。這份投入，讓環境議題有了人物、有了故事，也讓觀眾看見政策走進生活的真實樣貌。

新北市環境保護局10月8日於新北市美術館辦理活動，從全國50件作品中選出八組隊伍，挑戰五十小時完成短片，並邀請KOL團隊以社群視角介紹社區節能行動。

環保局副局長朱益君表示，參賽者包括學生、影像工作者、心理師、社工師、親子團隊、市場創作者及上班族，感謝大家在學業、工作與家庭之外投入創作，讓不同生活經驗成為理解環境議題的入口。

本屆八大主題涵蓋建築永續、潔淨能源、資源循環、低碳綠生活、不塑節能市場、海洋循環經濟，以及海線、山線低碳旅遊，鼓勵選手搭乘大眾運輸、騎單車串聯海岸與山城。環保局期待，觀眾看完短片後，能從少用一個塑膠袋、嘗試低碳旅行或關心社區用電開始，讓感動延伸為行動。