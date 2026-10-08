愛吃冰、喝汽水 汐止區智慧里99歲連碧阿嬤自有養生之道

再一個多禮拜就是九九重陽節，汐止區長林慶豐前往拜訪區內高齡長輩，其中一站到了智慧里的一位99歲許王連碧阿嬤家，連碧阿嬤樂觀健談，整個人看起來年輕又健康，家人還爆料，阿嬤平常就喜歡吃冰、吃蛋糕，還愛喝汽水，現在每個禮拜也都會到汐止農會據點去唱日本歌，日子過的很開心。

公所一行人及里長黃智明一走進門，民眾開心迎接，不過阿嬤看起來太年輕，大家一時認不出來，99歲許王連碧阿嬤人在那兒呢？一位穿著喜氣桃粉上衣的就是今天的主角，而一旁電視上正在唱日本歌的也是她，重陽節就要到了，汐止區公所前往長輩家裡祝賀的行程是來到了智慧里，帶著蛋糕、彩陶獎牌為阿嬤祝賀，現場還唱生日快樂歌，讓阿嬤好開心，因為蛋糕也是連碧阿嬤的最愛。

當天女兒、女婿都一起同樂，而問到阿嬤的養身之道，除了什麼都吃，家人還爆料，連碧阿嬤平常就喜歡吃冰、吃蛋糕，還愛喝汽水，也很愛唱歌，有時也會跳跳舞，現場也拿出了為大家祈福的紙鶴，這些都是阿嬤親手一隻隻折的，99歲了，手作卻是了得，因為之前到日本玩，知道日本人有長者會折紙鶴送給人祝福的寓意，所以在家人辦的百歲宴送給每個人。

許王連碧阿嬤說，很開心區長還有里長來家裡，平時在家都會看書，有時候會去走廟拜拜，這一年多來，女婿帶著自己參加農會的歌唱班，很喜歡唱歌。最近折紙鶴，寓意是長壽的意思，去年女兒幫自己辦一場很大的慶生會，孫子孫女很多人來，辦18桌都是親戚，每個人都送一支紙鶴。

汐止區長林慶豐提到，聽到阿嬤分享一些手工藝品以及過往歷程，都非常開心也很感動，也期盼所有長者有機會都可以到區內的銀髮據點，多出來走走，就像阿嬤一樣到汐農長青班唱歌，而這次許王連碧阿嬤最讓人感動的是她非常喜樂、開心，看待每件事情都非常正向，這是可以學習跟效法的地方，另外，多多唱歌，讓自己活的開心也是很棒的。

智慧里長黃智明表示，來看看阿嬤，剛進門覺得阿嬤有99歲嗎，看起來好年輕，家裡有長輩是家裡的幸福，也是里的福氣，所以，老人福利要積極創新推動。

許王連碧女兒指出，媽媽最喜歡吃的東西還有雞肉，汐止附近的好吃的雞肉，通通讓她吃過了，現在都去百福社區吃封神雞，還有前兩天吃了一家芳鄰，還有汐止的福中居，媽媽說那家雞肉很好吃，隔壁五角菜飯雞肉，媽媽也說很好吃，還有她喜歡吃冰淇淋、冰棒、剉冰。

看到桌上都是連碧阿嬤的手作品，讓大家都覺得好驚訝，99歲手好巧，平時在家會看書，但也很喜歡出去串門子，樂觀健談，整個人看起來年輕又健康。