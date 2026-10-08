流感疫苗開打 汐止區江北里長輩就近施打好方便

十月份流感疫苗開打，汐止衛生所也安排下里服務，其中一個站是前往江北市民活動中心，早上九點還沒到，長輩們就搶著排隊要打流感疫苗，他們說，能夠就近施打疫苗好方便。

早上九點多，不過活動中心裡頭己經擠滿人，有的坐著等叫號，也有長輩排隊登記，10月份流感疫苗開打，汐止衛生所陸續安排下里服務，讓長輩們就近可以打預防針，今年是由馨生診所協助到江北活動中心施打，排早上九點開打，不過不少長輩提前一個小時來等候，八點出頭，就有長輩來活動中心拿號碼牌搶打流感疫苗，當天新北市議員白珮茹也特地到場關心長輩。

新北市議員白珮茹表示，現場長輩很踴躍，來活動中心接種新冠跟流感的疫苗，也提醒各位鄉親，可以儘早接種，入冬前，可以保護自己的健康，比較安心。

江北里長謝祚敏說，每一年10月開始流感疫苗開打，來到江北里這一場，今年特別踴躍，不到八點的時候，長輩就陸陸續續來活動中心等待排隊，感謝衛生所安排下里，這次是跟馨生診所配合，也很感謝志工幫忙協助。

大部分的長輩一次打兩針，施打完流感疫苗後，轉個身換隻手再打新冠疫苗，今年里長一樣動員志工協助，江北里當天來打疫苗的長輩爆表，比往年都多，有超過二百位老人家來施打保健康。