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新北女孩日結合京劇 淡水女路力倡平權

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
今年活動特別將傳統戲曲的角色轉化與淡水在地的女性歷史典範融合。圖／紅樹林有線電視提供
今年活動特別將傳統戲曲的角色轉化與淡水在地的女性歷史典範融合。圖／紅樹林有線電視提供

為響應每年10月11日「臺灣女孩日」，新北市社會局在市立圖書館淡水分館演藝廳舉辦「2026臺灣女孩日─新北女孩活動」，攜手新北市社區旅學關懷協會及新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會共同策畫，將「淡水女路」與「京劇藝術傳承」結合，同時邀請正德國中、淡水國中及淡海國小學生共120位學生共同參與，現場反應熱烈。

活動以「留下女孩印記，看見『她』在新北的座標」為主題，由花雅戲曲協會總幹事潘俊仁主講及分享。帶領孩子體驗戲曲妝容、水袖等元素，引導兒少觀察戲曲藝術中的性別表現與文化脈絡，促進世代的交流及對話。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，新北市長期致力於營造性別平等環境，積極透過跨域合作與在地社區培力，延續歷年跨域合作推動女孩培力與STEAM學習。

今年活動特別將傳統戲曲的角色轉化與淡水在地的女性歷史典範融合，讓兒少能在文化與實作體驗中，勇於思考性別限制及議題。淡水區長陳怡君說，淡水處處可見女路的身影，包含歷史軌跡、淡水老街等，都能看見她們努力的導覽，也讓人看見女性的堅韌。今天參與的女孩、男孩未來會長大成人，期盼藉此機會讓孩子能夠了解自己生長的環境。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，由「淡水女路」團隊安排學員進行「女性地標印記工作坊」，連結臺灣女子教育的重要先驅張聰明與淡水女學堂等在地典範，共同創作專屬的女性地標印記，鼓勵參與者記錄對性別平權的心得與看法，打造專屬於115年新北女孩日的年度識別與文化資產。活動尾聲更由企鵝CEO陪伴學員走入淡水老街踩街，進行性別議題思辨並體驗在地文化。未來將持續透過私公協力的方式推動性別友善環境，讓女孩聲音被看見、被聽見。

淡水 平權 京劇

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