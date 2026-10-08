雙溪區三貂里定福路研議拓寬改善 提升通行安全

一個塑膠袋、一個外帶容器，是市場裡最平常不過的日常，卻也是年輕創作者追問環保與生活如何共存的起點。台科大大三學生沈予涵以「不塑市場」為題，將鏡頭對準攤商與消費者，記錄減塑走進傳統市場後的改變與挑戰，從生意與便利之間尋找永續的可能，獲得新北市「永續超能力，新北50」環保主題短片大賽首獎。

2026-10-08 19:06