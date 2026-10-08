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雙溪區三貂里定福路研議拓寬改善 提升通行安全

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
會勘現場查看道路現況，針對道路寬度、周邊環境及拓寬可行性進行討論。圖／觀天下有線電視提供
會勘現場查看道路現況，針對道路寬度、周邊環境及拓寬可行性進行討論。圖／觀天下有線電視提供

為改善雙溪區三貂里定福路定福22號旁道路通行環境，雙溪區公所今(8)日上午邀集市議員林裔綺服務處、農業局、養護工程處等單位辦理現場會勘，了解道路現況並研議拓寬改善方式。

當地居民表示，定福22號周邊住戶不少，且鄰近廟宇，平時有不少香客前來參拜，遇到大型車輛進出時，由於現有道路較為狹窄，會車及通行相對困難，也容易影響交通動線，因此期盼透過道路拓寬，改善現有通行環境。

市議員林裔綺服務處表示，會勘現場查看道路現況，針對道路寬度、周邊環境及拓寬可行性進行討論，並就後續工程規劃及相關事項交換意見。

區公所表示，將依現場會勘結果及相關單位評估，研議適當的道路改善方案，盼透過道路拓寬，提升居民及往來香客的通行便利性與安全，逐步改善地方交通環境。

雙溪區

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