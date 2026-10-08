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貢寮區雙玉里道路逾10年未重鋪 會勘研議改善
為改善貢寮區雙玉里台2丙線控子陸橋往第9公墓路段路面破損及不平整情形，貢寮區公所今(8)日上午邀集新北市養護工程處、市議員林裔綺服務處及雙玉里辦公處等單位辦理現場會勘，了解道路現況並研議後續修復方式。
雙玉里長吳永彬表示，這條道路全長約1.8公里，已超過10年沒有重新鋪設，長期使用下路面陸續出現龜裂、破損及不平整情形，居民及用路人行經時都有安全疑慮，因此希望能透過此次會勘，爭取道路整體改善。
吳永彬表示，初步估計這段道路修復經費約需800萬元，對地方而言是一筆不小的經費，但偏鄉地區建設不能停擺，希望相關單位能依實際需求及經費狀況，逐步推動道路改善，讓居民有更安全、平順的通行環境。
市議員林裔綺服務處主任黃朝銘說，現場查看路面龜裂、破損及不平整情形，並針對修復範圍及工程方式進行討論，後續將由相關單位依現場會勘結果及道路養護條件評估辦理，盼逐步改善道路品質，維護居民及用路人行車安全。
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