松山機場遷移案 連江縣長參選人強調不能犧牲離島民眾權益

台北市長蔣萬安今天宣布規劃遷移松山機場。爭取連任的連江縣長王忠銘與無黨籍縣長參選人曹爾元都認為，不論遷建與否，不能犧牲離島民眾的權益。

國民黨籍連江縣長王忠銘今天接受中央社記者訪問表示，松山機場為軍民共用機場，更是馬祖與離島航線的重要樞紐。蔣萬安雖拋出松山機場遷移議題，但實際的規劃與配套措施，應由中央政府以國家政策角度通盤考量。故在相關配套未明朗下，現在說贊成或反對還太早。

王忠銘認為，國家推動AI發展相關政策，他樂觀其成，但不應犧牲離島民眾權益。對馬祖人來說，松山與桃園機場各有利弊，更重要的是，在政策討論與決定過程中，應讓離島縣市有機會提出需求，促使中央研擬出更完善的配套措施。

無黨籍連江縣長參選人曹爾元今天接受中央社記者電話訪問表示，反對松山機場遷移與離島空中交通改至桃園機場。他說，北漂馬祖人集中在桃園市八德區與桃園市等地，若離島航線改由桃園機場起降，桃機往返上述地點交通非常不便，單程至少得多花1小時。

曹爾元說，台北市土地資源有限，尊重蔣萬安想推動AI園區想法，但松山機場為離島交通重要樞紐，且東京、首爾等世界大型城市都會區都會保留機場設施，一旦遷移將衝擊離島民眾聯外交通與日常生活，且短期內恐難以實現，應從長計議。