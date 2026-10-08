聚愛成光 新北好日子愛心大平台7年獲贈57.5億善款物資

新北市好日子愛心大平台自108年6月成立，7年多來已接獲各界金錢與物資57.5 億元，幫助逾6542萬人次，今北市府舉辦7周年感恩會，除邀請愛心大使白嘉莉出席，另受助者代表阿翔也在現場分享他視力退化成盲人期間接受扶助的過程，並強調自己永不放棄人生，立志要自力更生，也期待未來能回饋社會，讓愛永續傳承。

阿翔透過過去曾創業當老闆，後因疾病病變失明找不到工作，面對極度焦慮的生命低谷，所幸透過板一社福中心社工的協助找到租屋處，也從好日子愛心大台平媒合急難救助，並連結至台灣盲人重建院接受職業訓練。

阿翔分享自己雙眼看不見後，卻能充分感受社會的溫暖，包括許多民眾主動協助讓座或幫忙攔車、資助車資等，深刻體會到社會處處充滿愛，他強調自己不放棄人生，立志取得證照自力更生，期許未來能再創業開按摩店當老闆，實踐自身價值，並將曾接收到的社會善意化為力量，回饋並幫助更多需要的人。

藝人白嘉莉今天再度以新北市愛心大使出席感恩會，她說聆聽阿翔分享生命轉折的故事，感受各界「圓夢英雄」的陪伴給予受助者重新出發的勇氣，也稱許新北市政府在扶助弱勢的努力，她笑談過往頒獎典禮需在台上站立2小時，當時是穿高跟鞋，今天有 240 多位團體與個人代表合影，她特別改穿平底鞋，「鞋子可穿得舒服一點，但對愛的付出一分都不能少。」

新北市長侯友宜致詞時指出，新北市幅員遼闊人口約404 萬，面對高齡化與少子化，弱勢照顧需求不斷增加，過去各界捐贈分散不同局處，他上任市長半年後率先整合市府 20 個局處，以社會局為統一窗口，成立全國第一個「好日子愛心大平台」，公開透明地對接與媒合各界資源。

侯友宜表示，好日子愛心大平台至今已累積57.5億元資源，已順利推動1739個扶助專案，透過各式專案與精準媒合，累積受益人次已突破6542萬人次，這份成果代表著無數民間團體與熱心人士對新北市的深厚奉獻，這不僅是金錢與物資的挹注，更給予第一線社工及受助對象強大的精神支持與希望，更強調自己將卸任市長，但期盼新北處處充滿愛與陽光，繼續成為有光及照亮眾人的城市。

新北市好日子愛心大平台受助者代表阿翔（右），今在現場分享他視力退化成盲人期間接受扶助的過程，並強調自己永不放棄人生。記者林媛玲／攝影

新北市好日子愛心大平台受助者代表阿翔（圖中），今在現場分享他視力退化成盲人期間接受扶助的過程，並強調自己永不放棄人生。記者林媛玲／攝影