新北8年306場行動治理 侯友宜：貼近市民需求

新北市長侯友宜昨主持市政會議，聽取民政局長林耀長以「一聽二應三行動 千里萬事齊推動」做專題報告。民政局展現八年來辦理三○六場行動治理的成果，累計受理里長提案四四○一案，解列率達百分之九十二點四。侯友宜強調，數據代表團隊重視紀律與榮譽，透過里長、區公所與市府攜手合作，建立由下而上治理模式，讓市政服務更貼近地方需求。

林耀長指出，行動治理透過「座談、協調、列管、追蹤」機制推動，前五大提案類型涵蓋公園綠地改善（百分之十點五）、停車場不足（百分之十）、路平改善（百分之七點七）、水溝排水（百分之七點二）及活動中心闢建（百分之七點一），目前全市特色與全齡公園達二六四處、完成一百校通學廊道，活動中心亦達五二二處。

針對複雜的跨局處案件，市府團隊展現高度整合力。以二○一九年提案「永和永平國小操場地下停車場興建案」為例，面對地下廢棄物清運、校園安全及周邊交通等挑戰，歷時七年六個月協力推動，今年十一月將啟用。此外，針對今年下半年地方建設督導的四三六項提案，市府已核撥一點七億元經費投入其中四十七案，協助各區公所加速執行。

民政局表示，今年十一月底各區公所將發行《新北城市發展足跡》專書，記錄地方發展與跨局處協力成果，未來將接軌ＡＩ與大數據分析，提升決策精準度。