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緊盯食安 北市先前抽驗6校營養午餐 檢驗結果符合規定

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣林麗玉／台北報導

由於北市營養午餐陸續傳出食安疑慮，北市衛生局上月二十四至二十六日，先後接獲金華國中、景興國小、民族國小通報；健康國小自設中央廚房與民族、敦化、三民國小為同供餐群組，衛生局為求謹慎，抽驗六校營養午餐餐食留樣，昨公告檢驗結果，均符合規定。

綠營再控北市私立延平中學，疑發生食物中毒事件，已二十一名學生出現上吐下瀉症狀，甚至有人住院，懷疑可能與午餐有關。台北市長蔣萬安昨表示，教育局已即刻到校關懷；衛生局也將留樣送驗，還不能斷定食物或諾羅病毒造成。

北市教育局表示，昨天凌晨接獲通報，延平中學共計一個班級、約二十一名學生出現腹瀉、嘔吐等症狀，其中十一人有發燒，教育局昨早會同衛生局入校，目前已將食物採樣送驗，教育局及衛生局第一時間啟動因應，並持續掌握學生健康狀況。

教育局表示，正確認症狀原因，不排除為腸胃型感冒或諾羅病毒傳染，已進行教室清消等措施；經查延平中學全校國中部訂餐人數共一千四百一十四人，食物採樣送驗中。

衛生局表示，針對前次查核發現的衛生管理缺失，均已要求業者限期改善，後續複查，結果均符合規定。校園供餐管理除透過食品良好衛生規範準則（GHP）查核，掌握作業場所衛生、食品製備、食材保存及交叉汙染防治等，也搭配餐點抽驗，現場衛生管理及食品檢驗雙軌把關。

衛生局強調，將持續要求業者落實改善並辦理追蹤；也將依風險及實際供餐情形，持續辦理校園餐飲查核及抽驗。

食安 蔣萬安 衛生局

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