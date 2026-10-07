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競選看板遭吐檳榔汁汙損 新北市議員陳乃瑜晚間報案提告

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜競選看板遭吐檳榔汁汙損，陳乃瑜今晚由助理陪同到派出所報案提告。圖／陳乃瑜服務處提供
新北市議員陳乃瑜競選看板遭吐檳榔汁汙損，陳乃瑜今晚由助理陪同到派出所報案提告。圖／陳乃瑜服務處提供

新北市今傳出競選看板遭人惡意破壞事件，民進黨新北市議員陳乃瑜位於新店區中正路329巷的競選看板，疑遭不明人士吐檳榔汁汙損，紅褐色汁液直接潑灑於帆布看板臉部。服務處助理接獲民眾通報後，隨即向警方反應，今晚8時許，陳乃瑜由助理陪同親自前往新店警分局碧潭派出所案並完成筆錄製作，依法提出告訴。

新店警分局碧潭派出所今天下午2時10分先接獲陳乃瑜服務處人員通報，第一時間立即派員前往現場勘查，確認現場競選看板確實留有明顯汙損痕跡。警方表示，今晚已依相關規定完成受案程序，並成立專案小組，全力調閱周邊監視器畫面，積極釐清涉案行為人身分與事發經過，依法究辦。

對此，陳乃瑜指出，先前即有熱心支持者因提供空間懸掛看板而遭受特定壓力被迫撤下，如今正規設置的競選看板又遭遇惡意破壞，令人遺憾。

她強調，政治立場可以不同，但民主制度的底線是理性與尊重。「看板被弄髒了可以清理，但民主政治不能被惡意弄髒。」陳乃瑜表示，選舉應回歸政績、政策與城市建設的良性競爭，而非透過破壞行為干擾公民自由表達支持的權利，未來仍會持續一步一腳印爭取選民認同，期待選風重回理性討論。

新北市議員陳乃瑜競選看板遭吐檳榔汁汙損，陳乃瑜今晚由助理陪同到派出所報案提告。圖／陳乃瑜服務處提供
新北市議員陳乃瑜競選看板遭吐檳榔汁汙損，陳乃瑜今晚由助理陪同到派出所報案提告。圖／陳乃瑜服務處提供

新北市議員陳乃瑜競選看板遭吐檳榔汁汙損，陳乃瑜今晚由助理陪同到派出所報案提告。圖／陳乃瑜服務處提供
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新北市議員陳乃瑜競選看板遭吐檳榔汁汙損，陳乃瑜今晚由助理陪同到派出所報案提告。圖／陳乃瑜服務處提供
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檳榔 陳乃瑜 競選看板

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