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北市教育平權專案 首爾智慧城市獎人本城市摘銅

中央社／ 台北7日電

北市教育局今天表示，「數位科技實踐教育平權，讓每個孩子都被看見」專案參加2026首爾智慧城市獎，在「人本城市」項目中脫穎而出，成為8件入圍作品之一，6日獲頒銅獎。

北市教育局發布新聞稿表示，今年首爾智慧城市獎（Seoul Smart City Prize）共收到56國133個城市的210份參賽作品，北市參賽專案名為「數位科技實踐教育平權，讓每個孩子都被看見（Empowering EveryChild，Bridging Every Gap：Creating a More Caring andEquitable Future Through Technology」。

教育局說明，此專案透過推動「學童營養照顧」及「智慧學習支持」雙軌市政成果獲致評審青睞，照顧孩子最基本的健康成長需求，提供個別化學習支持，並運用數位科技縮短學習與資源落差，讓教育平權從教室延伸到生活，6日頒獎典禮上，獲頒首爾智慧城市獎「Human-CentriCity（人本城市）」銅獎。

教育局說，「學童營養照顧」方面，推動「鮮奶週報－生生喝鮮奶」，讓2至15歲學童可依家庭需求到合作通路的門市，持數位學生證、幼兒數位卡證及兒童優惠卡兌換鮮奶或豆漿。

教育局表示，自9月起推動「台北午餐特報，營養天天報到！」，提供公私立國民中小學學生免費營養午餐，每年約18.6萬名學生受惠，又搭配酷課APP及校園食材登錄平台，讓家長掌握食材來源及餐食資訊。

「智慧學習支持」方面，教育局說，以「台北酷課雲」為基礎，發展酷AI學習系統、CooC+影音串流學習平台及酷課APP等服務。其中酷AI結合AI及大數據分析技術，蒐集、分析學生105項學習特徵，提供學習診斷、即時回饋及個別化學習建議，對起始學力較低的學生具有支持效果，同時協助教師看見差異，幫助學生找到適合學習路徑的工具。

此外，教育局說，CooC+目前提供逾5200支學習影片，並搭配AI智慧學習助理，讓學生從課前、課中到課後，依自己的進度取得適合的學習工具及資源。

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