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汐止區匯款率達9成3 重陽敬老金10/14入帳

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
重陽禮金將發放，採取直接匯款的人越來越多，省去奔波之苦。圖／觀天下有線電視提供
重陽禮金將發放，採取直接匯款的人越來越多，省去奔波之苦。圖／觀天下有線電視提供

重陽節就要到了，新北市政府今年的重陽敬老禮金就要開始發放，除了百歲人瑞的禮品親送到府，已經申辦匯款的也將於10/14日入帳，根據統計，汐止區今年的匯款率就達到九成三，至於領取現金的部分，除了汐止區公所，也將結合24個里協助發放。

汐止區長林慶豐表示，馬上就是九九重陽節，今年重陽敬老禮金發放，汐止區65歲以上的長者以及原住民55歲以上的長者，達到42000多位，第一階段重陽禮金匯款的部分，會在10/14日匯入帳戶，如果是現金領取的，會於10/17日在公所以及相關的里辦公處指定地點發放，要特別提醒大家，帶著身份證、印章，到指定地點領取，這次65歲以上長輩有1500元敬老禮金、80歲以上是2000元，90歲以上是5000元，如果是百歲以上人瑞是2萬元，敬祝所有長輩，重陽節愉快。

江北里長謝祚敏說，重陽節要到了，配合公所敬老禮金統一發放，領現金的部分，里內長者10/17日可以到活動中心領取，讓他們就近領重陽敬老禮金，比較方便。

採取直接匯款的越來越多，不用跑一趟比較方便，會在10/14日星期三入帳，長輩們到時候可以查查錢有沒有匯進去，以汐止區來說，共計有42,798人，符合領取重陽敬老禮金，其中55-64歲原住民共計590人，65歲以上共計42,208人，而這當中匯款的就有近4萬人，至於還有3,111人是領取現金，除了在汐止區公所有26個里會聯合發放之外，也會結合24個里，在各里協助發放。

10月17日下個星期六早上8點開始，會在公所及江北里、中興里、保安里等24個里指定地點同步發放，也請長輩攜帶身份證及印章前往領取，如果當天沒領，就要到公所去領取，發放時間是10/19日到12/11日。

汐止 重陽敬老金

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