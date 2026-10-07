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汐科北站機車停車場 規劃93格預計月底開放付費停車

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐科北站機車停車場預計在10月中下旬，最慢10月底，就可以開放使用。圖／觀天下有線電視提供
汐科北站機車停車場預計在10月中下旬，最慢10月底，就可以開放使用。圖／觀天下有線電視提供

汐科火車站週邊停車需求量大，騎機車要轉搭火車經常找不到停車位，尤其汐科北站機車停放處，這幾個月都封閉進行整修施工，究竟什麼時候開放，今(7)日，立法委員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，了解汐科北站出口下方機車停車區以及鄰近橋下通道設施整備、還有供電作業進度，機車停車場預計在這個月底會開放啟用。

立法委員廖先翔表示，汐科北站原本的機車停車場是停滿了機車，但是因為沒有管理，導致有長期佔用或是有很多廢棄車輛佔據，導致很多要通勤的民眾沒有空間可以停車機車，因此，之前就請台鐵，基於使用者付費以及有效管理，就委外廠商做收費的管理，這個案子大家都在問，怎麼這麼久了還沒有啟用，所以今天辦理會勘確認。

智慧里長黃智明說，機車位一位難求，能夠把汐科北站出口，原本放腳踏車地方，全部做為放機車的車位，是非常好的，有92格機車格再加上1格的身障車位，可以解決目前一位難求問題，汐科站未來是三鐵共構，會有更多人在這邊轉運，機車停車位也包含汽車停車位，都要不斷尋找地方設置。

大同里長黃翠華指出，這次機車停車場是汐科站這幾年來很大的進步，因為，汐科站已經進展到全台第15大進出站旅客人數的車站，最重要就是要有機車格可以停，這次台鐵能夠在汐科正下方空地整理出來，未來三鐵共構，汽、機車停車位都很需要再增加。

廖先翔提到，因為這邊的土地除了台鐵的之外，還有市政府的土地，還有土地管制分區的問題，因此，在前置的一些行政流程是比較久的，目前都已經定案了，廠商也把機台裝好了，就等待通電就可以使用了，但是現場看鋪面的狀況並不是非常平整，有破碎不平情況，但是考量到附近機車停車位是非常缺乏的情況下，還是建議台鐵，在鋪面整理前，先開放使用，等後續再請台鐵跟廠商合作，將鋪面做改善，先把停車位不足問題解決，再來改善停車環境的問題，預計在10月中下旬，最慢10月底，就可以開放使用，紓解車位不足問題。

汐科站 機車 停車場

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