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誇張！大安森林公園景觀池驚見麵條廚餘 網友痛罵：到底有什麼毛病？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
網友爆料台北市大安森林公園一處景觀池，10月5日被發現遭人倒入大量廚餘，破壞生態及水質，清潔人員進行清理。圖／台北捷運公司提供
網友爆料台北市大安森林公園一處景觀池，10月5日被發現遭人倒入大量廚餘，破壞生態及水質，清潔人員進行清理。圖／台北捷運公司提供

台北市大安森林公園一處景觀池，日前被人倒入大量廚餘，破壞生態及水質，爆料的網友還指稱，連大生態池丟披薩、水果皮，因景觀池由北捷維管，已經清理完畢，並排放池水，進行水池清洗作業，網友也痛罵，真的是很糟糕的行為。

該名網友發現並拍照，清潔人員從水池撈出吃剩的麵條等廚餘，也說到底是什樣的人會這樣沒有公德心，做出這樣惡劣的行為，「也麻煩常去這邊的朋友幫忙留意一下」。網友說，這邊也是台灣斑龜及紅冠水雞的棲息地，每天都有很多鳥類來這邊覓食休息，是個非常乾淨的生態景觀池。

網友留言，丟的人到底有什麼毛病？該網友還說「前天還有人丟披薩、水果皮」，真的很糟糕的行為，「丟披薩是怎樣⋯⋯刷新三觀欸」

北市公園處指出，該水池位於捷運大安森林公園站下沈庭園上方的景觀水池，為捷運公司維管範圍，北捷指出，10月6日接獲通報大安森林公園站生態水池被倒入廢棄物，立即派員處理，並於下午清理完成作業；為進一步維護水池環境，目前已排放池水進行水池清洗作業。

對於網友說大生態池也被亂倒吃剩的廚餘，公園處表示，其實水池每天都要巡查和撈除垃圾，有巡查和清潔機制，目前大生態池是由大安森林公園基金會在照顧，不少基金會志工在巡查，照顧的頻率更高，會維持生態和清潔。

網友爆料台北市大安森林公園一處景觀池，10月5日被發現遭人倒入大量廚餘，破壞生態及水質。圖／取自Threads
網友爆料台北市大安森林公園一處景觀池，10月5日被發現遭人倒入大量廚餘，破壞生態及水質。圖／取自Threads

大安森林公園 廚餘

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