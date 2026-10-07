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11國26位詩人齊聚淡水 第11屆國際詩歌節登場

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
國際詩歌節活動涵蓋詩歌朗讀、新書發表、藝術策展、文化街車與校園推廣。圖／紅樹林有線電視提供
國際詩歌節活動涵蓋詩歌朗讀、新書發表、藝術策展、文化街車與校園推廣。圖／紅樹林有線電視提供

世界詩人齊聚淡水，以詩書寫山海與地方生活，第11屆「淡水福爾摩莎國際詩歌節」隆重登場，由淡水文化基金會與世界詩人運動組織(PPdM)共同推動，以「詩・意／藝北海岸」為主題，串聯來自11個國家、共26位國內外詩人齊聚淡水，展開詩與文化的交流。

這五天活動涵蓋詩歌朗讀、新書發表、藝術策展、文化街車與校園推廣。詩人足跡延伸至淡水忠寮、三芝及北海岸各地，透過體驗採茶歌、走訪社區詩路與「土地特展」，深入在地生活與記憶，「淡水校園詩歌推廣交流計畫」則走進淡江中學、鄧公國小、忠山實小及水源國小，讓國際交流與詩文創作在校園扎根。

這次詩歌節，更規畫精彩的展覽，有將文學融入城市日常的淡水捷運詩展，讓旅客在日常通勤中遇見詩意，也在淡水文化園區殼牌倉庫展出詩、書與藝術交流展，串聯C棟藝文展演中心及陽仕國際山海藝術中心兩館，展出「芝蘭熖語：藝托邦」，結合藝術創作、茶文化與文字，重塑北海岸歷史與文化流動。

自2016年創辦至今，淡水福爾摩莎國際詩歌節已累積出版19冊詩集。今年持續以詩為橋、以藝術為媒，結合地方文化與教育推廣，期盼將北海岸的自然風景與故事傳遞至國際，持續邁向淡水世界文化城市的願景。

淡水 詩歌

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