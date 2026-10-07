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瑞芳區東和路擋土牆綠美化會勘 研議抿石子搭配圖騰美化

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
老舊擋土牆經過風吹日曬已經斑駁不堪。圖／觀天下有線電視提供
老舊擋土牆經過風吹日曬已經斑駁不堪。圖／觀天下有線電視提供

為改善瑞芳東和里東和路93、97號對面擋土牆景觀，瑞芳區公所今(7)日上午辦理現場會勘，邀集市議員林裔綺服務處、東和里辦公處及工程相關單位共同現勘，討論擋土牆綠美化及後續施作方式，盼透過環境改善，讓道路沿線景觀更加整潔、美觀。

東和里長周樹木表示，目前擋土牆外觀是八年前的彩繪了，經過風吹日曬已經斑駁不堪，希望未來能以抿石子方式進行牆面美化，並搭配適合的圖騰設計，增加牆面活潑感，讓原本較為生硬的擋土牆轉變為兼具實用與景觀效果的公共空間。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，地方建設需要一步一步來，考量目前可運用的經費有限，因此規劃採分階段方式推動，今年先完成部分牆面改善，剩餘部分則預計於明年初接續施作，經費部分也將由議員協助爭取補助，讓整體改善工程能逐步完成。

區公所表示，後續將依現場條件及工程需求研議適當的施作方式，並配合地方需求推動擋土牆改善，透過抿石子、圖騰等設計元素，提升東和路沿線景觀，也讓地方環境更具特色。

瑞芳 東和 擋土牆

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