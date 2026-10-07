雙溪區高齡換照一站式服務 百位長輩免奔波完成

為讓偏鄉高齡長者免於長途奔波換發駕照，基隆監理站於雙溪區綜合市場2樓辦理高齡換照一站式服務，將體檢、講習及換照服務一次整合，讓長輩在家鄉就能完成相關程序，共有149位長輩順利完成講習及換照，頗受好評。

雙溪區長劉盈良表示，雙溪高齡長者比例高，過去若要換發駕照，必須前往基隆監理站，對於偏鄉長輩而言，往返路程不僅耗時，也增加交通上的不便。因此特別感謝基隆監理站下鄉提供服務，讓長輩不用舟車勞頓，就能在家門口完成換照，真正落實偏鄉貼心服務。

此次一站式服務除了辦理高齡換照講習及相關程序，也提供多元領照方式，完成換照的長輩可選擇現場領取，或由監理站寄送到家，減少等待及往返的不便，讓長輩能更輕鬆完成換照流程。

雙溪區公所表示，高齡換照不只是更新駕照，更重要的是透過體檢及講習，協助長輩了解自身身體狀況與交通安全觀念。透過監理單位與地方公所合作，將服務直接送進偏鄉，不僅減輕長輩奔波的負擔，也共同為高齡用路安全把關，讓長輩能夠安心出門、平安返家。