北市抽驗日本等6國22件食品中輻射殘留 最新結果出爐

台北市衛生局公布今年上半年食品中輻射殘留抽驗結果，22件食品包含16件日本及加拿大、德國、韓國、中國大陸、印尼等6件非日本進口食品，依食安法第15條第2項公告的「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」檢驗食品中輻射殘留量(碘-131、銫-134及銫-137)，結果皆符合規定。

衛生局說，受原子塵或放射能汙染，其含量超過安全容許量標準的食品，涉違反食安法第15條第1項第6款規定，依同法第52條應予沒入銷毀；並依第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局今年逐月至北市各超市、超商、大賣場、雜貨店家等處抽驗，包含KIRIN午後紅茶－原味紅茶、綾鷹黑豆培茶飲料等飲品類6件，還有調味料及醬料4件、水產類3件、蔬果類2件、嬰幼兒食品類2件、穀物雜糧類2件、休閒食品類1件、乳製品1件及肉品1件共22件食品，食品中輻射殘留量的檢驗結果均符合規定。

衛生局呼籲，消費者選購包裝食品時，建議優先購買外包裝標示完整的產品，應清楚標示品名、原產國（地）、成分、有效日期及國內負責廠商或進口商等資訊，切勿購買來源不明產品。