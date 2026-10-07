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國慶連假將湧車潮 北市百處重要路口將提早到崗疏導

中央社／ 台北7日電

國慶連假將至，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為因應出遊車潮，已規劃相關交通疏導勤務，中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，明天將提前於下午4時派員到崗疏導。

交通警察大隊發布新聞稿表示，9日至11日為國慶日連續假期，為維護交通順暢及行車秩序，特別規劃交通疏導勤務，明天、國慶日連假前將在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，提前於下午4時派員到崗疏導。

同時，其餘路口則於下午4時30分到崗，請駕駛人留意、配合員警及義交指揮。

交通警察大隊提到，針對北市轄內各觀光遊憩景點（如陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等）、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，也會增派交通疏導崗位，避免假日交通壅塞。

另外，提醒民眾在國慶連假（前）欲前往陽明山、士林官邸等觀光景點或各大百貨（賣場），請儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車前往。

由於10日當天信義區將舉辦4項大型活動，市警局信義分局也表示，信義區9日至11日將進行交通疏導管制措施。

首先，國慶升旗暨慶祝活動，市府路（松高-松壽）、市民廣場（假日常態管制封閉）於9日上午10時至10日下午3時將進行管制。

其次為「PokéXciting! in 台北」活動，10至11日將彈性管制松壽路（松智路15巷-松高路20巷）、松高路（松智路9巷-松高路20巷）。

以及，台北101國慶煙火暨無人機展演，將於10日晚間9時至10時30分管制5個路段，包括：市府路（松高-信義）、 松智路（松壽-信義）、 松壽路（一號道路-松智）、 松廉路（松智-松壽20巷）、 信義路往東（莊敬-松智）和往西（松仁-莊敬）；另彈性管制松壽路（松智-松仁）、松智路（松高-松壽）。

最後為「BIGBANG演唱會」，建議改道路線為，東西向車流：建議改道市民大道、忠孝東路、松勤街、莊敬路；南北向車流：建議改道敦化南路、光復南路、基隆路、松仁路。

信義分局提醒，請民眾多加利用大眾運輸工具前往信義區，周邊停車場滿場時，勿違規於道路上排隊停等，警方將加強疏導及執法。

國慶 連假 車潮

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