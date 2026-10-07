精神科醫師整理沈伯洋發言被查水表？ 北市衛生局澄清「依法查核」

精神科醫師李政洋日前公開整理綠營台北市長參選人沈伯洋的發言後，昨在社群發文指北市衛生局不給過酒精減量計畫，即日起診所計畫暫停，診友心理師諮商、藥物皆需全自費，「被查水表了」。衛生局今澄清，酒癮治療補助依法查核，未撤銷計畫、既有個案治療不中斷。

衛生局表示，該案依衛福部115年度「酒癮治療費用補助方案」規定例行查核，非針對特定診所查處，更無所謂「查水表」，也未撤銷該項補助計畫。

衛生局說，10月6日現場查核時，發現該診所參與方案的部分成癮治療人員，未於規定期間內完成每年應有8小時酒癮防治相關教育訓練，與方案規定未符。

衛生局指出，因涉及補助資格及民眾治療權益，衛生局現場發現後，即主動洽詢衛福部處理原則，並依當時中央口頭指示，先請診所暫停收治補助方案新案；經中央進一步說明，該案得採限期改善方式辦理，衛生局亦立即依中央意見調整後續處理。

衛生局強調，該案是執行中央補助方案應辦理的查核作業，查核結果確有部分人員未於規定期間完成教育訓練與診所近期發表文章或其他言論無關。目前已請診所於期限內說明原因、完成改善並提出後續防範機制。

衛生局說，考量既有病人治療權益及醫療服務連續性，改善期間並未要求診所停止既有個案治療，既有個案仍可持續接受相關服務。酒癮治療攸關民眾健康及醫療品質，對所有參與補助方案之機構均依一致標準辦理查核，依法行政、保障病人權益及確保補助資源妥善運用，是為師囧局一貫原則。

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