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綠提案蔣萬安赴議會專案報告 藍反擊：勿製造恐慌

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市營養午餐頻傳食安疑慮，台北市議會民進黨團今提案，請市長蔣萬安進行專案報告。記者楊正海／攝影
北市營養午餐頻傳食安疑慮，台北市議會民進黨團今提案，請市長蔣萬安進行專案報告。記者楊正海／攝影

北市營養午餐頻傳食安疑慮，台北市議會民進黨團今提案，請市長蔣萬安進行專案報告，藍議員則嗆綠，勿製造恐慌；經過討論後，議長戴錫欽裁示送政黨協商，若各黨團都沒有異議，這個會期結束之前會排定時間請市長來議會專案報告。

民進黨議員除了提案請市長針對近日來多起校園營養午餐之食安爭議事件，進行專案報告外，另一提案也建請市長針對社會局前社工督導，涉嫌侵占受監護長者逾1200萬元案，以及社會局內控、管理制度改善作為，至議會做專案報告。

民進黨議會團團總召王閔生指出，北市今天傳出大安區延平中學有21名學生上吐下瀉，甚至有人住院，但市長還是以是不是有諾羅，一句話帶過；北市營養午餐的食安，必須要市長來做專案報告，為何實施免費營養午餐之後，為什麼突然出現一連串的食安的問題，不要讓家長提心吊膽。

民進黨議員簡舒培表示，讓孩子到學校去吃得安全，有這麼困難嗎？市長應該來議會進行專案報告，針對該檢討的事情，趕快檢討，把食安問題堵住，這才最重要，把檢驗報告公諸於世，把校安通報告訴大家，這很困難嗎？

國民黨議員李明賢則表示，很多事情要就根據數據論事實，不能製造恐慌。教育局今天已經做說明，近期校園爆發疑似食物中毒事件的6個學校，經過抽樣，全部6校都符合規定，沒有問題，所以不要去刻意製造恐慌說台北市的營養午餐做得很差，其實並沒有。在野黨要批評，可就事實做檢討，不能無的放矢。

議長戴錫欽表示，按照過去的慣例，針對市長來議會專案報告，要交付朝野協商，包括來報告的日期，若沒有經過朝野協商，就沒辦法定出日期，他也知道有急迫性，拜託其他黨團，針對這兩個專案報告題目，盡速討論，只要大家有共識，就會盡快召開政黨協商，這個會期結束之前，一定會排定時間，請市長來做專案報告。

食安 蔣萬安

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