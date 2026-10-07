邁入18周年 新市毛豆產業文化祭17日登場

台南新市毛豆產業文化祭邁入第18周年，本月17日晚間將在新市區三舍保濟殿前登場，新市農會上午舉行記者會為活動暖身，邀請民眾走進新市、認識毛豆、感受在地農業活力。

新市毛豆節今年以「毛豆18啦，出發吧！」為主題，將18年來產業發展歷程化為青春慶典，市府農業局表示，今年活動內容有毛豆商品展售、毛豆食農教育體驗、毛豆DIY及青農特色產品展售，並安排在地學校、農會家政班及綠色照顧班帶來舞蹈與才藝演出。

此外，10月7日至10月24日於新市區農會超市購買毛豆系列產品，還可享年度優惠，讓民眾從活動現場到日常餐桌，都能品味新市毛豆「綠金」滋味。

台南市長黃偉哲、市議員陳碧玉、余柷青、李偉智等人上午出席記者會，農會總幹事李美嬅說，毛豆富含高蛋白、低熱量與多種營養素，是非常健康的食材，農會也藉由毛豆節帶領民眾認識毛豆，並透過寓教於樂的體驗活動，讓大小朋友在享受美味之餘，也能學習農業知識與健康飲食。

今年活動以「毛豆18啦，出發吧！」為主題，他強調，毛豆節不只是年度慶典，更是推廣在地農業、食農教育與健康飲食重要平台，邀請民眾走進新市、認識毛豆、感受在地農業活力。活動資訊請參考「新市區農會」Facebook及Threads粉絲專頁

黃偉哲表示，新市毛豆節一路走過18年，就像一個孩子從成長、學習到18歲成年，逐步累積經驗、找到自己的方向，也準備好迎向下一個階段。

農業局表示，新市毛豆產業深耕地方多年，透過農產推廣、食農教育及產業文化活動，逐步建立在地特色，也讓一顆小小毛豆串聯起農民、青農、社區及消費者，共同展現台南農業多元風貌。

邁入18周年，台南新市毛豆產業文化祭17日登場，農會展出毛豆系列產品。記者謝進盛／翻攝

邁入18周年，台南新市毛豆產業文化祭17日登場。記者謝進盛／翻攝