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智慧校園整合提升效率 新北教育局奪首屆「台灣AI卓越獎」全國優勝

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市教育局榮獲首屆「2026台灣AI卓越獎」公部門「AI政府數位轉型」類別全國優勝。圖／新北教育局提供
新北市教育局榮獲首屆「2026台灣AI卓越獎」公部門「AI政府數位轉型」類別全國優勝。圖／新北教育局提供

新北教育局榮獲首屆「2026臺灣AI卓越獎」公部門「AI政府數位轉型」類別全國優勝，教育局長張明文今在市政會議獻獎。此次新北以智慧校園整合成果，從中央部會與地方政府參賽團隊中脫穎而出，結合「新北校園通」APP、生成式AI及大數據應用，協助校務行政減量、支持教師教學，並提升親師溝通與校務服務效率，讓科技成為教育現場的實質助力。

市長侯友宜表示，科技日新月異，但教育的根本始終是「人」與「品德」。新北秉持「品德為本、科技為用」，推動教育數位轉型與AI應用，讓科技處理繁瑣行政、提升資訊傳遞效率，「把繁瑣留給科技，把時間還給教學與陪伴」。讓教師有更多時間專注教學、關注孩子的身心發展，家長也能即時掌握在校資訊，共同陪伴孩子成長。

教育局長張明文指出，新北持續建構從幼兒園到高中的智慧教育環境，運用AI數據輔助及自動化流程減輕行政負擔，並透過學習成效診斷，協助教師掌握學生學習情形，作為調整教學與提供個別化支持的參考。

在親師服務方面，「新北校園通」APP整合請假、課表、成績查詢、電子聯絡簿、多元兌換及繳費等功能，讓家長透過單一平台取得資訊與服務。目前下載量已突破100萬次，並獲行政院第8屆「政府服務獎」肯定，持續提升親師溝通與校務服務的便利性。

教育局表示，未來將持續深化AI教育基礎建設及智慧服務，依親師生使用需求調整功能，並加強數據分析與教學支持的連結，讓數位轉型從行政服務延伸至課堂學習，協助教師及早掌握孩子的學習需求，提供適切支持，讓更多學生獲得所需的教育資源。

新北市教育局榮獲首屆「2026台灣AI卓越獎」公部門「AI政府數位轉型」類別全國優勝，教育局長張明文（左二）今在市政會議獻獎。圖／新北教育局提供
新北市教育局榮獲首屆「2026台灣AI卓越獎」公部門「AI政府數位轉型」類別全國優勝，教育局長張明文（左二）今在市政會議獻獎。圖／新北教育局提供

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