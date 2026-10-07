延平中學學生上吐下瀉 蔣萬安：還無法斷定是食物中毒或諾羅病毒

政治工作者周軒今天指出，北市延平中學發生疑食物中毒，21名學生上吐下瀉。台北市長蔣萬安表示，教育局獲報後到校關懷，衛生局也送驗留樣，目前尚無法判斷食物中毒或諾羅病毒。

周軒今天上午在臉書發文表示，接獲消息指台北市延平中學疑似發生大規模食物中毒，目前家長反應已有21位同學上吐下瀉，甚至有人住院。

蔣萬安上午前往昆明防治中心視察前被媒體堵訪表示，教育局獲報後即刻到校關懷學生，衛生局也會將留樣送驗，目前無法斷定是食物或諾羅病毒造成影響，市府會慎重處理，將檢體送驗後再判定。

對於北市警方搜索同志酒吧引發執法過當爭議，蔣萬安重申，警察局長已召開記者會，他也要求警方嚴格檢討執法過程中任何不當行為，並針對質疑全面釐清、對外說明。

媒體追問蔣萬安是否會參加月底的同志遊行。他表示，過往都有參加，今年也會照行程安排參加，市府一直以來持續推動同志友善作為，包括彩虹公車等等，會持續推進。

另外，媒體報導北市一名精神科醫師表態支持沈伯洋後，遭市府取消既有的預算補助。蔣萬安說，衛生局會說明，也依照相關規定處理，這與任何人的主張、政治立場無關。

針對北市選戰，媒體詢問悠遊卡公司總經理陳國君接任蔣萬安競辦總顧，且藍營議員、立委今天召開反毒記者會，是否為陳國君操盤。蔣萬安回應，陳國君接任顧問單純是考量選戰節奏，與反毒記者會無關。他今天視察北市近年的反毒成果，也請沈伯洋清楚說明當時的主張。

媒體也問及沈伯洋被藍營質疑死刑存廢的立場。蔣萬安說，他的立場清楚堅定，就是反對廢除死刑，在討論加害者人權時，絕不能忘記被害人的生命、家人的痛苦以及社會對公平的重視。他說，參選者在選舉過程都會面臨檢驗，他自己從內到外、包括家人都接受檢驗，每個人過去的主張、言行是否一致，都必須誠實面對。

此外，記者提問沈伯洋今天將上中廣董事長趙少康的節目，蔣萬安是否收到邀約，以及先前曾提到會上主持人王偉忠的節目。蔣萬安回應，團隊一直都與節目單位保持聯絡，最近邀約非常多，會持續溝通時間及行程安排。