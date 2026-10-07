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新北行動治理8年306場有成 侯友宜：建立由下而上治理模式

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市長侯友宜今天主持市政會議，聽取民政局長林耀長（站者）以「一聽二應三行動 千里萬事齊推動」進行專題報告。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天主持市政會議，聽取民政局長林耀長（站者）以「一聽二應三行動 千里萬事齊推動」進行專題報告。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今天主持市政會議，聽取民政局長林耀長以「一聽二應三行動 千里萬事齊推動」進行專題報告。民政局展現8年來辦理306場行動治理的成果，累計受理里長提案4,401案，解列率高達92.4%。侯友宜強調，數據代表團隊重視紀律與榮譽，透過里長、區公所與市府攜手合作，建立由下而上的治理模式，讓市政服務更貼近地方需求。

林耀長指出，行動治理透過「座談、協調、列管、追蹤」機制推動，前五大提案類型涵蓋公園綠地改善（10.5%）、停車場不足（10.0%）、路平改善（7.7%）、水溝排水（7.2%）及活動中心闢建（7.1%） 市府積極執行下，目前全市特色與全齡公園已達264處、完成100校通學廊道，活動中心亦達522間。

針對複雜的跨局處案件，市府團隊展現高度整合力。以2019年提案的「永和永平國小操場地下停車場興建案」為例，面對地下廢棄物清運、校園安全及周邊交通等挑戰，經跨局處歷時7年6個月協力推動，將於今年11月正式啟用。此外，針對今年下半年地方建設督導的436案提案，市府已核撥1.7億元經費投入其中47案，協助各區公所加速執行。

民政局表示，預計今年11月底各區公所將發行「新北市城市發展足跡」專書，記錄地方發展與跨局處協力成果；未來更將接軌AI與大數據分析，提升決策精準度。侯友宜特別感謝民政局與第一線區長全力以赴，並期勉區長持續落實「每日行動、主動治理」，將地方需求快速轉化為具體施政成果。

新北市長侯友宜今天主持市政會議，聽取民政局長林耀長（站者）以「一聽二應三行動 千里萬事齊推動」進行專題報告。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天主持市政會議，聽取民政局長林耀長（站者）以「一聽二應三行動 千里萬事齊推動」進行專題報告。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜（右二）今天主持市政會議，聽取民政局長林耀長以「一聽二應三行動 千里萬事齊推動」進行專題報告。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜（右二）今天主持市政會議，聽取民政局長林耀長以「一聽二應三行動 千里萬事齊推動」進行專題報告。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今天主持市政會議，聽取民政局長林耀長（站者）以「一聽二應三行動 千里萬事齊推動」進行專題報告。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天主持市政會議，聽取民政局長林耀長（站者）以「一聽二應三行動 千里萬事齊推動」進行專題報告。記者王長鼎／攝影

侯友宜 新北 里長

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