汐止橫科地區福音 力行市場旁國有地變停車場 11月9日起免費試停1個月

新北市政府去年拆除汐止區力行市場旁國有地，遭人占用搭建的鐵皮攤位後，活化土地闢建停車場。市議員張錦豪今天表示，樂見他爭取多年的停車場，即將在11月9日開放使用，前1個月免費試停，12月9日起正式收費營運。

這處國有土地位在汐止和台北南港交界處的，面積約1935平方公尺，被占用約250平方公尺，管理機關為鎮是國有財產署北區分署。

新北市違章建築拆除大隊去年3月3日間執行「新北美樂地專案」，投入5名人員與大鋼牙、平板車等機具，花2個工作天拆除違建，再由市府交通局規畫活化，藉由國有地退縮拓寬車道，並朝收費停車場方向活化，不僅增加停車空間，也有效改善市場鄰近交通，提供行人安全便利的通行環境。

張錦豪說，這處土地過去遭占用，又屬農業用地，從排除占用、土地整理、活化利用到設置停車場，過程並不容易。期間召開超過10次會議溝通協調，並徵詢力行市場攤商自治會及地方意見，將機車停車空間、人行道等附屬設施一併納入整體規畫。

張錦豪指出，實際施工後，又面臨基地條件及雨季影響工程進度，導致完工時間數度延後，如今終於即將開放使用。停車場可為橫科地區增加47格汽車停車位，臨停收費價格為每小時30元。其中22格提供月票抽籤，有需求民眾可洽得標營運廠商(02)2280-6858詢問。月票價每月2000元，當地里民中籤，享8折1600元優惠。

張錦豪表示，橫科地區發展較早，既有道路及空間有限，停車問題一直是在地居民關心的議題。這次透過公有土地活化，不僅增加汽車停車空間，也同步改善周邊道路、人行空間及機車停車需求，希望讓有限的公有土地發揮更大的公共效益。

新北市政府去年3月間拆除占用汐止區力行市場旁國有地的鐵皮攤位，開闢成停車場後，預計11月9日開放使用。聯合報系資料照