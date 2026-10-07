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新北AI智慧防汛獲「台灣AI卓越獎」 強降雨最快提早16分鐘掌握

聯合報／ 記者張策王長鼎／新北即時報導
智慧防汛榮獲2026台灣AI卓越獎-優品獎，今於市政會議中，水利局長宋德仁（前排左二）率隊，將這份榮耀成績獻給新北市長侯友宜（前排左三）。圖／新北市水利局提供
智慧防汛榮獲2026台灣AI卓越獎-優品獎，今於市政會議中，水利局長宋德仁（前排左二）率隊，將這份榮耀成績獻給新北市長侯友宜（前排左三）。圖／新北市水利局提供

新北水利局以「訊息萬變 數據領航 智慧防汛守護家園」計畫，獲得「2026台灣AI卓越獎」優品獎，今在市政會議獻獎。水利局表示，目前智慧防汛平台每分鐘可整合逾6萬筆水情資料，並透過AI辨識雨勢、積淹水狀況，強降雨最快可比傳統雨量資訊提早16分鐘掌握，整體防汛應變時間則較過去提前2小時以上。

新北市水利局長宋德仁表示，因應氣候變遷下短延時強降雨日益頻繁，過去主要依靠人工監看、災後應變的方式，已難以及時處理大量且分散的水情資訊。市府自2019年起建置智慧防汛平台，逐步從水情資訊整合轉向AI輔助決策。

水利局指出，目前平台每分鐘可整合分析超過6萬筆水情資料，並導入AI「雨絲辨識」，透過CCTV影像分析降雨情況，目前已有12處監測點建置，可比傳統雨量資訊提早16分鐘掌握強降雨。

積淹水部分，目前則有707支CCTV導入AI辨識，透過水波紋、路面反光等影像特徵判斷是否積淹水，再搭配淹水感測器進行雙重驗證，AI影像辨識成功率已提升至91.67%。

抽水站也導入AI輔助操作。水利局表示，過去主要依靠前池水位決定抽水機組啟閉，現在則進一步整合雨水下水道水位、降雨資訊及歷史運轉經驗，在水位達到警戒前即主動推播操作建議，協助提前預抽或加開機組。目前已有7處抽水站採用相關機制，透過預抽增加57.8萬噸滯洪空間。

水利局指出，AI分析後的預警及操作建議，也會透過LINE自動推播至區公所、防汛幕僚及第一線人員，提早啟動預抽、加開抽水機組等應變措施，整體防汛應變時間較過往提前2小時以上，並累積超過500人次偵水志工出勤。

目前新北智慧防汛系統已整合140處雨量站、147處淹水感測器、256處雨水下水道水位計、84座抽水站及超過900處路口CCTV，並持續利用實際降雨事件資料訓練及優化AI模型。

水利局表示，此次獲得「2026台灣AI卓越獎－優品獎」，未來仍將從資料整合、AI辨識、主動預警到輔助決策持續精進，並將每次實際防汛經驗回饋系統，提升城市防災應變能力。

新北市智慧防汛從資料整合、AI辨識、主動預警到智慧輔助決策，大幅提升防災決策效率。圖／新北市水利局提供
新北市智慧防汛從資料整合、AI辨識、主動預警到智慧輔助決策，大幅提升防災決策效率。圖／新北市水利局提供

新北水利局以AI科技應用守護市民安全，榮獲2026台灣AI卓越獎－優品獎。圖／新北市水利局提供
新北水利局以AI科技應用守護市民安全，榮獲2026台灣AI卓越獎－優品獎。圖／新北市水利局提供

新北水利局參加2026台灣AI卓越獎，在AI智慧城市創新組獲得優品獎項肯定，由總工程司黃茂松代表領獎。圖／新北市水利局提供
新北水利局參加2026台灣AI卓越獎，在AI智慧城市創新組獲得優品獎項肯定，由總工程司黃茂松代表領獎。圖／新北市水利局提供

強降雨 新北 雨量 台灣 淹水 水利局

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