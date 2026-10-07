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國慶晚會10月9日板橋登場 交通管制一次看

聯合報／ 記者葉德正林媛玲／新北報導
國慶晚會於十月九日晚間在新北市板橋第一運動場登場。記者葉德正／攝影
國慶晚會於十月九日晚間在新北市板橋第一運動場登場。記者葉德正／攝影

國慶晚會十月九日晚間在新北板橋第一運動場登場，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，晚會自暖場起規畫八段精采演出，九千張入場券已被索取一空。市長侯友宜說，市府在戶外大廣場備有大螢幕，周遭有新北萬花筒等藝文表演。

市府對周邊道路有交通疏導、管制措施，提醒民眾多利用大眾運輸到場。交通局科長李友欽說，包括板橋區運路（海山路至漢生東路）自九日中午十二時至晚間十二時交通管制；板一周邊的區運路及海山路汽、機車停車格八日下午四時至九日晚間十二時將暫停使用，不開放一般車輛停放。會場旁YouBike板一站位七至九日暫停營運，可改至鄰近站點借還車。

當天搭捷運者，建議從板南線板橋站十二號出口出站後，沿新站路、區運路步行往會場；或搭環狀線至板新站，出站後沿中山路、漢生東路步行前往。搭台鐵或高鐵，可於板橋站下車，從東二門出站後，沿新站路、區運路前往會場。

民眾也可搭公車265區、604、657、藍17路線至海山高中站，或搭847路線至第一運動場站下車。另一方案是搭各路公車至板橋公車站，再沿縣民大道二段、新站路轉區運路步行往會場。

新北文化局提醒，國慶晚會九日下午四時卅分開放入場，活動票券採一人一票、憑票入場，持票民眾可由板一的二號門、三號門及南門通過安全檢查進場。暖場節目五時二十五分啟動，晚間六時晚會正式開始。

國慶 板橋 交通管制

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