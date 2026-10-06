下里打流感疫苗 汐止區長青里長輩省1.5小時車程

流感疫苗10月開打，汐止衛生所也展開下里行程，今(6)日，前往五指山區的長青里，長輩們不用特地下山到衛生所，可以省下來回1.5小時的時間，免去奔波，老人家表示就近接種疫苗很方便。

配合疫苗施打，里辦公處提前先辦理宣導活動，不但請人帶著長輩做健康操，也做防詐騙宣導，接著時間一到，社區活動中心裡頭己經擠滿人，有的坐著等叫號，也有長輩排隊登記。長青里位處山區，如果長輩們下山打疫苗，來回就要一個半小時，尤其對行動不便的長者來說，得舟車勞頓，現在衛生所安排下里，好方便，里長陳建興也提前通知，時間一到，長輩陸續報到，當天安排了流感以及新冠疫苗。

長青里長陳建興表示，里辦公處用群組通知長輩來打疫苗，並且安排了幾項宣導，做一些超慢跑、消防急救宣導以及防詐騙等等，很感謝衛生所安排下里，因為里輩來講比較方便，畢竟從社區來這裡就好，如果到汐止衛生所來回最少要一個半小時。

新北市議員張錦豪提到，今天知道長輩要打疫苗特地來關心，進入秋冬也是流感高峰期，感謝新北市政府衛生局體恤偏遠地區，來到長青里幫長輩服務打流感跟新冠疫苗，現場很多長輩參與。

現場都是等著要打疫苗的民眾，坐著或是站著，等待叫號，長輩不必一直站著排隊，可以先到旁邊的椅子上坐著，不少長輩一次打兩針，流感、新冠疫苗一起打，直說就近施打好方便，當天有上百位長輩就近施打疫苗。