新北長福橋燈光刺眼擾民 市府調整角度降光害

住戶反映新北市三峽區長福橋的夜間投射燈過於明亮刺眼，投射角度影響住家作息，且白光與周邊清水祖廟不協調；市府今天表示，為了橋梁美感投射光雕，已測試調整角度避免光害。

三峽區長福橋已於10月2日完工啟用，成為新北市第5座人行景觀橋。住在橋梁兩側的住戶於臉書（Facebook）地方社團貼文與照片反映，遭LED（發光二極體）投射燈照到刺眼，住戶認為設計有問題，以散射型的燈具，一直到晚上11時至12時還點燈亮著。

貼文與照片引起其他住戶熱烈回應，有住戶認為，燈光設計與三峽區旁邊的建築以及古蹟清水祖師廟很不搭，且長福橋並非棒球場，以超強的刺眼白光，未顧慮附近住戶的感受。

另外有住戶貼文稱，長福橋LED燈光是裝在燈桿上，如同體育場的LED燈，無論任何角度都會散射。但住戶又不是在棒球場看比賽，橋梁光雕影響已經住戶。

有住戶回應貼文認為，「一旁的動物很可憐吧」，超明亮冷色光對生物、對居民都不友善，夜間應該減弱燈光亮度，並以暖色系的柔和橘黃光以降低對生物的影響。甚至可以換成永和區川端橋的柔暖古典味道的燈，與三峽老街相呼應。

新北市水利局以文字回應中央社記者詢問表示，光雕投射燈的設計是局部投射至拱肋，以展現長福橋橋體美感。第一階段測試主橋夜間照明及光雕期間，工作人員調試角度期間，造成光害影響居民。

水利局說，第一階段照明安裝完成後，結束夜間測試，長福橋主橋已於2日啟用開放通行，夜間光雕開燈時間定為每天晚間6時30分至9時30分。第一階段測試與調整投射角度與亮度後，不再接獲鄰近居家反映。後續還會進行第二階段調整，並持續觀察當地夜間環境，配合地方居民作息與實際需求，適時滾動調整。