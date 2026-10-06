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汐止公園整理植栽大改造 鳥居、櫻花林成亮點

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止公園現場會勘，研議櫻花植栽及周邊景觀改善。圖／觀天下有線電視提供
汐止公園現場會勘，研議櫻花植栽及周邊景觀改善。圖／觀天下有線電視提供

汐止公園位處市中心，一旁有圖書館、演藝廳還有老廟，不過周邊動線混亂，經常有民眾找不到出入口，因為接下來就要進行改造工程，為了釐清相關單位負責的範圍及期程，今(6)日，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，針對植栽打造櫻花林等部分做討論，希望整體工程能夠在明年中完成，展現新風貌。

新北市議員白珮茹表示，今天來汐止圖書館前的公園會勘，主要是上次里長跟里民有反應，希望鳥居在消防隊蓋好之後，周邊是不是可以植櫻花，配合鳥居意象，可以成為地方很重要的特色，因為整體工程有養工處、景觀處還有文化局圖書館，牽涉到3個局處，再加上經發局市場的改建，共牽涉四個局處的權責，也很感謝農業局景觀處願意配合櫻花的植栽，明年一月會把入口櫻花種上，同時在議會也會要求就櫻花的樹齡比較成株、大顆的樹，在消防隊啟用後，也配合整個市中心的造景，尤其義民里位在汐止的市中心，讓在地民眾或是外來遊客來，可以有美麗的櫻花林可以看，同時結合周邊廟宇文化、圖書館，打造成文化聚落。

義民里長吳佩銘說，今天會勘是延續6/22日櫻花社舍要做步道，很感謝新北市議員白珮茹多次辦理會勘爭取，希望在明年三月看到櫻花實現。

汐止區公所經建課長吳學偉指出，中正市場大概一月底會完工，等到市場實際進駐大概是在三月，等於這邊也要配合市場工程去做調整，為了避免時程沒有配合好，時間延伸太後面，所以今天和相關單位來討論，第一個部分就是圖書館會針對圖書館前面的綠化去做整理，還有就是上次有討論在鳥居部分種些櫻花，今天也把期程確定下來，因為櫻花需要在12月、1月去做種植，如果錯過了，又要延一年，所以事先討論，先把櫻花時間確定下來，預計今年底明年初就會把櫻花種下去，另外，在最外圍會請養工處，根據消防局跟圖書館的地平界面去做規劃，避免各個單位做不同地平，影響整體景觀。

汐止 櫻花 公園

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