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新北市議會今圓滿落幕 70天會期通過1120案

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今天閉幕。記者葉德正／攝影
新北市議會今天閉幕。記者葉德正／攝影

新北市議會今天在議長蔣根煌敲槌下結束本屆定期會。議會表示，7月29日起至10月6日共70天會期總計通過1120件議案，包括一般議案48案、查照備查案61案、議員提案1009案及臨時動議2案。蔣根煌表示，感謝所有議員、市府各局處首長，以及市府與議會所有工作同仁的配合與辛勞，讓本屆議會定期會圓滿落幕。

蔣根煌表示，雖然這一屆市長及議員任期即將結束，但各項政策不會中斷，不管市府還是議會都會持續努力，照顧需要幫助的市民朋友，議會一直以來都不分黨派，全力支持各項社福政策，並督促市府改善社工勞動條件及薪資待遇。

在定期會最後一天，蔣根煌下午也邀集新北市私立愛心育幼院、台北醫院附設悅心日照中心、常福緣老人長期照顧中心、新莊幸福身心障礙者日間照顧中心、新莊頭前庄障礙者日間照顧中心、新莊中港小型作業所、新莊幸福小型作業所、新豐小型作業所及新北市愛樂發展中心等單位代表到議會茶敘，並致贈共60萬元慰問金。

副議長陳鴻源、議會國民黨團書記長陳儀君、民進黨團總召陳永福及無黨總召蔡錦賢也一同出席。

新北市社會局長李美珍表示，感謝議會對社福政策及預算的支持，社會局會隨時傾聽弱勢需求，滾動調整各項政策。

愛心育幼院院長蘇鈺惠則表示，感謝蔣根煌長期關懷弱勢朋友，不僅積極推動各項社福政策，更竭力爭取相關經費，改善弱勢族群生活。

蔣根煌 議員 新北

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