老街注入新色彩 2026淡水藝術嘉年華繽紛登場

2026淡水藝術嘉年華於淡水金色水岸熱鬧登場！今年以「橋好幸福」為主題，集結37組踩街隊伍，以繽紛色彩、動感音樂及多元表演穿梭淡水老街，為歷史街區注入全新活力，活動更串聯在地商圈，結合淡江大橋通車新意象，從文化、觀光到地方產業，共同展現淡水「老街新色彩、新橋新氣象」。

今年活動視覺更以「多巴胺撞色」為設計概念，運用「海洋藍、夕陽橘、蜜桃粉、水筆仔綠」四大幸福色彩，分別傳達希望、活力、快樂與自然意象。隨著踩街隊伍穿梭百年老街，繽紛色彩與歷史街景交織，讓熟悉的淡水展現耳目一新的城市風貌。

新北市長侯友宜表示，淡水是一座兼具歷史底蘊與城市發展能量的地方，今年透過「橋好幸福」，不僅將藝術、音樂與色彩帶進老街，也結合商圈及在地產業，讓更多遊客願意走進淡水、停留淡水、認識淡水。隨著淡江大橋通車，以及淡北道路、淡海輕軌藍海線第二期、淡海新市鎮二期、淡水科學園區、社會住宅等重大建設依各項計畫期程持續推動，市府將一步一步完善淡水交通路網，持續為地方觀光、生活及產業發展注入新動能。

侯市長說，「橋」連結的不只是交通，也是人與人、文化與生活，更串起城市發展與地方產業。期待透過重大建設與文化活動並進，讓淡水更便利、更有魅力，也讓城市發展成果與地方共享。

淡水區公所表示，「淡水藝術嘉年華」自2009年舉辦至今，已成為淡水具代表性的年度文化盛會。今年從藝術踩街、城市色彩到商圈串聯，希望讓民眾「看表演、逛商圈、吃美食、帶好禮」，用不同方式感受淡水魅力，也將「橋好吃、橋好逛、橋好玩、橋好幸福」的美好記憶帶回家。

這一次嘉年華集結在地社區、學校、公益及專業表演團隊共37組隊伍，從淡水金色水岸出發，沿中正路老街一路踩街至觀潮廣場。沿途帶來恐龍巨偶、高蹺藝術、森巴鼓、非洲戰鼓、競技啦啦隊、氣球小丑、大溪地舞、原住民舞蹈及變裝走秀等精彩演出，讓整條老街化身為大型流動舞臺，展現淡水多元、熱情的城市魅力。

淡水在地團隊也帶來各具特色的武術、印度舞及新住民文化展演，長年投入地方服務及急難救助的台灣鄉土人文關懷協會，以華麗的蝴蝶頭飾與孔雀羽裙造型驚豔觀眾；馬來西亞多元文化團隊帶來充滿南洋風情的演出，展現淡水豐富的地方文化與社區活力。

今年嘉年華也進一步走進商圈、串聯在地消費。淡水區公所攜手16家特色店家推出「淡水四喜・橋好幸福」商圈活動，以「橋好吃、橋好逛、橋好玩、橋好幸福」串聯在地糕餅、美食、店家與嘉年華體驗，並推出「淡水四喜」限定好餅、淡江大橋多功能紀念袋及商家驚喜好禮，導入「NewTaiPAY新北幣」行動支付優惠機制，鼓勵遊客看完表演後走進老街、走進店家，讓嘉年華人潮轉化為商圈活力，也讓文化活動進一步帶動地方觀光與消費。