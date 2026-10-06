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廉政署「透明晶質獎」 北市工務局衛工處奪直轄市組優選
法務部廉政署日前公布「第4屆透明晶質獎」獲獎機關名單，北市工務局衛生下水道工程處勇奪「直轄市政府組—優選」肯定。衛工處表示，公共工程與市民生活息息相關，唯有「透明」與「廉潔」才能奠定高品質民生建設的基石。
「透明晶質獎」是法務部廉政署為引導各機關自主評估廉政風險、落實透明措施及激勵廉潔團隊所設的國家級榮譽。
北市政風處表示，衛工處作為台北市汙水處理與下水道建設的核心機關，肩負都市環境衛生與水資源循環重任。本次獲獎，代表衛工處在行政程序透明化、採購流程公開化以及風險控管機制上，均獲得評審專家的高度認同。
衛工處表示，近年積極導入資訊透明機制、優化各項工程監督流程，並透過公民參與及資訊公開，讓市民能清楚了解各項汙水下水道工程的進度與品質管理，有效提升施公透明度與公信力。未來將持續秉持「廉能、專業、永續」精神，深化廉政防貪措施與行政透明作為，將廉潔文化融入每一項工程與服務細節中。
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