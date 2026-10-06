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貓空景觀人行跨橋完工後禁行自行車 要過橋只能用牽的

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市工務局大地工程處規畫從貓纜貓空站至天恩宮，興建長382公尺、寬5公尺「雙葉造型」人行斜張橋。圖／大地工程處提供
北市工務局大地工程處規畫從貓纜貓空站至天恩宮，興建長382公尺、寬5公尺「雙葉造型」人行斜張橋。圖／大地工程處提供

台北市議會工務委員會上午審查工務局大地工程處預算，議員關心北市熱門觀光區貓空人行跨越吊橋興建進度，以及未來自行車能否通行。北市大地處表示，目前規畫專供人行通過，若車友要通過，可以牽行方式通過。

北市府斥資11億元打造連接貓空纜車貓空站與天恩宮的人行跨橋，已完成細部設計，完工後更方便一覽在地美景，長度391公尺、寬5公尺，採「雙葉造型」的人行斜張橋

議員苗博雅指出，以淡江大橋為例，一開始沒有把機車道納入考量，後來興建過程中因為民意需求，又加入了機車道，因原先沒有納入考量，以致現在淡江大橋的機車道蓋好，爭議不斷，若貓空人行跨橋沒有騎行自行車，116年完工恐有高機率，車友會不斷地陳情要求開放。

議員陳宥丞表示，自己是車友，有在騎公路車，他贊成苗議員的看法，這座橋應該清楚定義是通行橋，還是景觀橋。如果是景觀橋，一定要把自行車的停車空間、車架要做好。

北市大地處長吳明聖表示，以橋面寬5米寬度，人車會有衝突，所以規畫不是騎乘，地方說明會時也說明，若有自行車到上面，是限制用牽行，但是不要騎乘。

吳明聖指出，該座橋雖然是跨越橋，但並不是當地的唯一橋樑，貓空很多路都可以騎車，不一定非要騎這座橋，若要經過，可用牽的，過橋再騎。市府也與車友接觸過，了解需求，會在現場找適當的位置停放自行車，且不會影響橋梁的整體景觀。

台北市工務局大地處規畫在貓纜貓空站至天恩宮，設一座長約400公尺的人行跨越橋。圖／台北市工務局大地處提供
台北市工務局大地處規畫在貓纜貓空站至天恩宮，設一座長約400公尺的人行跨越橋。圖／台北市工務局大地處提供

北市工務局大地工程處規畫從貓纜貓空站至天恩宮，興建長382公尺、寬5公尺「雙葉造型」人行斜張橋。圖／大地工程處提供
北市工務局大地工程處規畫從貓纜貓空站至天恩宮，興建長382公尺、寬5公尺「雙葉造型」人行斜張橋。圖／大地工程處提供

自行車 貓空纜車 斜張橋 苗博雅 吊橋

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