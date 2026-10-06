聽海浪聞米香！「農村味・新北風」20日登場 試吃DIY一次滿足

聽見溪流與海浪、聞到土地與植物的氣息，再用雙手與味蕾感受地方風土，新北市農業局將於10月20日至23日在新北市政府1樓舉辦「農村味・新北風」農村展，以「視、聽、嗅、味、觸」五感體驗為策展主軸，把新北山海農村的自然景觀、特色物產與生活文化帶進城市，邀請民眾展開一場不用遠行的農村感官小旅行。

本次展場精心規劃「視聽體驗區」及「嗅味觸體驗區」2大主題展區。「視聽體驗區」結合農村風景影像與山林、溪流、海浪等自然聲景，立體呈現新北水田、山林與濱海聚落交織而成的多元農村風貌；「嗅味觸體驗區」則運用石門嵩山千歲米、石碇永安龜茶、香草植物等農村物產，引導民眾透過觸摸、聞香與品嘗，從質地、香氣與滋味認識土地及地方故事，也看見農村再生如何串起生產、生活與生態，展現新北農村持續發展的新風貌。

展覽期間也規劃每日限量特色試吃與手作體驗活動。展期每日11時30分起，現場提供推出限量40份社區特色試吃，包括平溪紫東紅淡比蜜茶、淡水樹興蜂蜜蛋捲、金山磺港XO醬、石碇烏塗許家麵線、三芝三和洛神茶點，以及貢寮龍崗、吉林白花紫蘇餅乾等，把各地農村特色滋味帶進市府大廳；每日下午2時至3時則安排DIY手作體驗，包括淡水忠寮古厝糖霜餅、三芝樂天植物染型版拓印、平溪龍安煤礦黑金瓶及小花布天燈、平溪紫東水苔球等，讓民眾動手感受農村文化。

新北市農業局長諶錫輝表示，市府持續以「三生農業」願景推動農村永續，希望透過本次五感策展，把多年累積的農村再生成果轉化為民眾能親身感知與品嚐的具體體驗。展覽將於10月20日至23日於市府1樓會場，歡迎民眾走進新北市政府，在城市裡遇見「農村味・新北風」，從一幅風景、一段聲音、一縷香氣到一口滋味，用五感發現新北農村更多元、更貼近生活的魅力。

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