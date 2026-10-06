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新北4處水資中心回收水24小時開放取用 淡水廠日供2871噸最多

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
林口水資源回收中心回收水取水裝置。圖／新北市水利局提供
林口水資源回收中心回收水取水裝置。圖／新北市水利局提供

新北市擴大回收水取用服務，原本僅北大MBR污水處理廠、三鶯水資源回收中心提供24小時免費取水，即日起新增林口淡水水資源回收中心，4處同步全天候開放，可供植栽澆灌、道路洗街、工地灑水抑塵及環境清潔等用途。

新北市水利局長宋德仁表示，面對氣候變遷及降雨時空分布不均，除了節約用水，也須提升水資源循環利用效率。生活汙水經生物處理、過濾及消毒等程序淨化後，可轉為回收水，除供廠內設備清洗、花木澆灌及沖廁，也可對外提供使用。

水利局指出，北大MBR污水處理廠每日可供應約800噸回收水，除供廠區及萬坪公園植栽澆灌，也供應桃子腳國中小生態池水源，學府路旁並設有8座棒棒糖造型取水設備。

三鶯水資源回收中心每日同樣可供應約800噸，廠區旁結合約10公頃景觀綠地公園，廠外設有24小時自動化取水設備。

林口水資源回收中心每日可供應約960噸回收水；淡水水資源回收中心每日則可供應約2871噸，為4處中供應量最高的據點。

水利局提醒，林口及淡水兩處取水設施設於廠區內，民眾前往取水前須先與廠方聯繫，以利安排進場；各廠區也依現場條件設置不同尺寸快速接頭。回收水並非飲用水，不得用於飲用、烹煮等會直接接觸人體的用途。

4處取水地點分別為北大MBR汙水處理廠、三鶯水資源回收中心、林口水資源回收中心及淡水水資源回收中心，即日起皆提供24小時取水服務。

三鶯水資源回收中心回收水取水裝置。圖／新北市水利局提供
三鶯水資源回收中心回收水取水裝置。圖／新北市水利局提供

北大MBR汙水處理廠黑色漸變至彩色的棒棒糖造型取水裝置。圖／新北市水利局提供
北大MBR汙水處理廠黑色漸變至彩色的棒棒糖造型取水裝置。圖／新北市水利局提供

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