國慶晚會10/9板橋登場 周邊交通管制一次看

國慶晚會10月9日晚間6時在新北市板橋第一運動場登場，當天下午起現場即有「新北萬花筒」特色市集與各項精采表演，預計將吸引大批民眾。新北市府將針對周邊道路交通疏導與管制措施，提醒當天準備民眾多利用大眾運輸歡度國慶。

交通局交通安全科長李友欽表示，為確保活動安全與現場秩序，周邊將實施交通管制措施，包括板橋區運路（海山路至漢生東路）自9日中午12時至晚間12時將進行交通管制；板橋第一運動場周邊的區運路及海山路汽、機車停車格8日下午4時至9日晚間12時也將暫停使用，不開放一般車輛停放。

另會場旁的 YouBike「板橋第一運動場」站位將於7日至9日暫停營運，請騎乘公共自行車的朋友改至鄰近站點借還車輛。

交通局表示，活動會場鄰近車站及百貨商場，周邊停車空間有限，活動期間並將實施交通管制，建議民眾多利用大眾運輸前往會場。

搭乘捷運的民眾，可搭乘板南線至「板橋站」，由12號出口出站後，沿新站路、區運路步行前往會場；或搭乘環狀線至「板新站」，出站後沿中山路、漢生東路步行前往。搭乘台鐵或高鐵的民眾，可於板橋站下車，由東2門出站後，沿新站路、區運路前往會場。

也可搭乘公車265區、604、657、藍17路線至「海山高中」站，或搭乘847路線至「第一運動場」站下車；另可搭乘各路公車至「板橋公車站」，再沿縣民大道二段、新站路轉區運路步行前往會場。活動期間，行經會場周邊的公車LED跑馬燈也將顯示活動會場相關乘車及下車資訊，方便民眾辨識。

交通局表示，不論搭乘捷運、台鐵、高鐵或公車，抵達鄰近車站後，步行約10至15分鐘即可抵達活動會場；沿途將設置清楚醒目的指引標誌，重要路口也安排工作人員協助引導。