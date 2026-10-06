都會原民「住」不容易 新北居住正義入法仍卡最後一哩路

新北市原住民人口超過6.5萬人，散居29個行政區，不少族人離開原鄉、落腳都市，居住卻成為生活的一大壓力。新北市議會今年1月三讀通過「新北市原住民族發展自治條例」，首度將居住正義納入法規保障。專家指出，原住民在雙北房屋自有率偏低，增加原民社宅供給是重要一步；原住民民代則認為，現在並非沒有政策，真正問題是各項補助及住宅措施能否走完「最後一哩路」，真正到達第一線族人。

國家教育研究院原住民族教育研究中心主任周惠民是台東阿美族，北上發展已有40年，目前住在新北新莊。他觀察，都會原民往往同時面臨經濟條件及社會支持系統的弱勢，在雙北房屋自有率偏低，部分族人若缺乏一技之長、收入不豐，面對都市居住成本時會更加辛苦。

周惠民表示，受到就業機會等因素影響，目前在都市發展的原住民人口已多於原鄉，地方政府可透過興辦原民社宅滿足居住需求、降低生活負擔。今天重新啟用的北原中心，則是另一種支持方式，讓族人透過聚會、課程及交流凝聚認同，在都市中形成一張彼此支持的網絡。

不過，從第一線來看，有了政策仍不代表族人一定「用得到」。新北市議員馬見表示，新北原民居住問題可分成烏來原鄉及都會區不同層面；在都會區，新北已有原民社宅，也正籌畫增加供給，但目前仍有不少族人候排，已入住者同樣有持續居住需求，因此除了提高社宅戶數及量能，續約條件也有檢討空間。

馬見指出，更多都會原民實際上仍是在一般租屋市場向房東租屋，政府雖有租金補貼、住宅修繕等政策，申辦及使用過程仍可能碰到困難。「現在的法條跟政策都有力量，但是有沒有辦法直接回饋到第一線的族人？」他認為，這才是現階段真正需要處理的問題。

新北市原住民族發展自治條例明定，市府應訂定相關居住政策，包括協助族人安居置產、興辦適合原住民的社會住宅，也涵蓋住宅修繕補助、租金補貼，以及協助取得建物合法使用權利等，希望透過法制化建立更完整的居住支持。

馬見認為，自治條例將居住正義納入保障後，下一步至少還有幾項工作，包括建立更有效的單一服務窗口，讓承辦人員充分掌握不同住宅政策；其次是透過更多管道傳遞資訊，解決部分族人不熟悉法令、甚至不知道有哪些資源可使用的問題。

此外，現行制度的行政期程也未必符合實際生活需求。馬見以住宅修繕為例，部分補助有固定申請及執行時間，但房屋損壞不會等政府開放申請，「如果族人家裡廁所破掉，那個水一直流，我怎麼可能等到你的修繕時間？」他認為，相關制度仍應增加彈性，才能真正回應族人的居住需求。

周惠民則認為，都市原民除了需要一個實際居住的「家」，也需要在城市裡建立社會支持系統。隨著北原中心整建重新啟用，以及居住正義正式納入自治條例，如何讓社宅、租屋補貼、住宅修繕等制度真正接住散居各地的族人，將是政策落地後的下一步。