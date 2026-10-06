年逾150萬人使用 土城綜合體育場啟動7個月改善工程

新北市土城區公所今天啟動「土城區綜合體育場田徑場及周邊設施改善工程」，預計施工7個月，將更新PU跑道、中央草坪、排水及觀眾席等設施。區公所表示，土城綜合體育場每年使用人次逾150萬人，也是中正國中及廣福國小重要教學場地，希望透過整體改善，提升運動安全及場地使用品質。

土城區長周晉平表示，土城近年人口持續增加，目前已突破24萬人，加上重大建設及捷運路網逐步推進，城市生活樣貌持續改變，部分老舊公共設施也需要同步更新。

周晉平指出，土城綜合體育場全年開放，除提供民眾跑步、健走、球類運動及休閒活動使用，也是鄰近學校重要的體育教學空間，因此這次工程不只是單一設施更新，而是希望從安全、功能到周邊環境全面改善，提供不同年齡層更完善的運動休閒空間。

此次工程主要改善項目包括PU跑道更新、壓克力地坪、中央草坪、排水溝、周邊磁磚，以及觀眾席與司令台防水等。田徑場為400公尺、6跑道，中央草坪整平後，未來也可提供足球、飛盤等活動使用。

除田徑場外，區公所也同步推動假日藝術廣場二期改善、風雨球場及直排輪場光電設置、木棧道改善等周邊工程，盼串聯運動、休閒及景觀空間，提升整體使用品質。

土城區公所表示，工程今天開工，施工期間田徑場場域及相關動線將依進度進行管制，可能影響民眾使用，呼籲市民配合現場管制措施。工程完工後，將以更新後的田徑跑道及周邊設施重新開放。

新北市土城綜合體育場田徑場及周邊設施改善工程今開工，將更新PU跑道、中央草坪、排水及觀眾席等設施，預計施工7個月。圖／土城區公所提供

新北市土城綜合體育場田徑場及周邊設施改善工程今開工，將更新PU跑道、中央草坪、排水及觀眾席等設施，預計施工7個月。圖／土城區公所提供

新北市土城綜合體育場田徑場及周邊設施改善工程今開工，將更新PU跑道、中央草坪、排水及觀眾席等設施，預計施工7個月。圖／土城區公所提供