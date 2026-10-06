新北1老街突爆紅！下午湧入大批人潮 老饕曝必吃美食清單

新北市坪林區的百年坪林老街近日出現明顯人潮反差，一名女網友分享，早上9點多抵達時，整條街還相當冷清，沒想到到了下午，街上突然湧入大批遊客，連同行長輩都忍不住驚訝直呼「怎麼會這麼多人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，早上抵達坪林老街時，沿途幾乎看不到人，沒想到午後人潮突然增加，從原本冷清的街道變得熱鬧許多。旅途中，她也接連品嘗茶冰淇淋、茶麻糬、茶菓子、茶饅頭及茶葉蛋等特色小吃。

貼文一出後，不少網友都表示「早上9點去像包場，下午忽然變成茶點同好會」、「上周才去過，很愜意」、、「品誼茶果子的甜點很好吃」、「坪林那邊的茶香真的會讓人放鬆」、「茶香麻糬真的超好吃，吃完一個馬上回去買一盒」、「滴滴香冰淇淋超好吃」、「有去茶業博物館，也歡迎試試看心茶合一的包種茶提拉米蘇」、「茶香麻糬超級好吃」。

根據新北市觀光旅遊網站指出，坪林老街全長約200公尺，沿街有茶莊、糊紙店、賣豆腐的小吃攤、五金雜貨行等店舖，店家商品都融入在地的茶文化，除了包種茶葉、茶葉蛋等經典外，商家巧妙地將包種茶融入各式創意料理：茶粿、茶饅頭、茶牛軋糖、茶油麵線、茶麻糬、茶馬卡龍、茶泡飯、茶冰淇淋與茶慶酒，每一口都充滿坪林的茶香。