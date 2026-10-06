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新北原民中心整建啟用 首展「織・見」原民服飾展10名設計師作品吸睛

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜參觀原民服飾展。記者黃子騰／攝影
侯友宜參觀原民服飾展。記者黃子騰／攝影

完工並陪伴新北原住民族人逾20年的新北市原住民族服務中心，因建物老舊出現滲水，市府與中央原民會投入5088萬整建，今天完成啟用。市長侯友宜出席啟用典禮時表示，希望大家來中心不只是辦事情，也能成為族人學習、交流看展願意停留的地方。

新北市原住民族服務中心2003年竣工，至今已有23年歷史，多年來持續提供族人集會、就業輔導、課程研習服務。侯友宜致詞時表示，感謝立委協助爭取預算，在中央、地方合作讓此次整建順利完成，也特別感謝當年捐獻土地興建原民中心的李火土先生，讓這塊土地這麼多年來承載了族人及大眾的記憶。

但原民服務中心因使用多年，隨著建物使用年限增加，出現屋頂滲水、設備老舊狀況，加上服務需求改變急需整建。新北市政府與原住民族委員會共同投入5088萬元，辦理耐震評估、外牆拉皮、防水隔熱、室內裝修及設備更新工程。除了硬體整建外，也重新規劃讓這座建物更貼近族人日常使用。

侯友宜指出，這次整建更新過程中他曾來視察，並與議員、局長等人一起查看，因為1樓的空間受到樓梯的影響比較難辦活動，就把櫃子稍微降低讓大家比較親近，跟族人溝通、寒暄、相關諮詢的事項是非常方便的。

新北市原民局表示，北原中心重新啟用後，首檔展覽「織・見—原住民族織藝服飾展」集結潘怡良、荳菲、施育芃、歐修維、高育伯、黃莉婷、王思豪、劉靜純、謝詠潔及戴佳錩等10位設計師作品，從原住民族織紋、色彩出發，透過當代服飾重新詮釋傳統織藝。

侯友宜提到，原住民族各族群服飾都各具特色，包含泰雅族、阿美族等，每一族的傳統服飾都有它的族群特色。他並特別感謝設計師潘怡良，長期給新北市很多的鼓勵跟支持，這次「織・見—原住民族織藝服飾展」也由潘怡良等設計師共同參與。連自己身上穿的這套也是由潘怡良老師設計

侯友宜表示，新北市原住民族服務中心這次重新整建後，希望大家來這裡不只是辦事情，也曾參加課程、帶孩子閱讀、進行文化交流或看展，讓這裡真正成為族人及市民都願意走進來、願意停留的地方。

原民局表示，北原中心整建後1樓將諮詢服務集中，主要提供族人諮詢及就業服務；2樓規劃親子學習空間，提供繪本及書籍閱讀，未來也將結合說故事及原住民族相關親子活動；3、4樓則提供會議、課程、研習及交流使用，5樓作為文化展示空間，不定期推出不同主題展覽，從洽公、親子學習到文化活動，讓不同年齡及需求的族人都能找到適合的使用方式。

另外北原中心外牆此次也重新改造，由魯凱族藝術家杜寒菘創作，以山林動物、植物及文化元素構成新的視覺風貌。未來將持續結合族人服務、親子學習、教育課程及文化展覽，讓這座陪伴族人20多年的空間，在新的階段繼續成為族人與市民學習、交流及相聚的場所。

新北市長侯友宜與現場族人合影。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與現場族人合影。記者黃子騰／攝影

位於北原中心5樓的織‧見原民服飾展。記者黃子騰／攝影
位於北原中心5樓的織‧見原民服飾展。記者黃子騰／攝影

現場祈福儀式準備小米酒及山豬肉、麻糬。記者黃子騰／攝影
現場祈福儀式準備小米酒及山豬肉、麻糬。記者黃子騰／攝影

侯友宜在北原中心2樓親子學習空間與原民兒童合影。記者黃子騰／攝影
侯友宜在北原中心2樓親子學習空間與原民兒童合影。記者黃子騰／攝影

北原中心4樓可作為會議使用。記者黃子騰／攝影
北原中心4樓可作為會議使用。記者黃子騰／攝影

整建完成的北原中心外牆由魯凱族藝術家杜寒菘創作，以山林動物、植物及文化元素構成活潑鮮明視覺。記者黃子騰／攝影
整建完成的北原中心外牆由魯凱族藝術家杜寒菘創作，以山林動物、植物及文化元素構成活潑鮮明視覺。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天主持北原中心啟用典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜今天主持北原中心啟用典禮。記者黃子騰／攝影

侯友宜在北原中心3樓參與活動。記者黃子騰／攝影
侯友宜在北原中心3樓參與活動。記者黃子騰／攝影

侯友宜在北原中心3樓與族人一同參與活動。記者黃子騰／攝影
侯友宜在北原中心3樓與族人一同參與活動。記者黃子騰／攝影

北原中心外牆以山林動物、植物及文化元素構成活潑鮮明視覺，成為三重區街道的特色建築。記者黃子騰／攝影
北原中心外牆以山林動物、植物及文化元素構成活潑鮮明視覺，成為三重區街道的特色建築。記者黃子騰／攝影

族人在北原中心4樓學習。記者黃子騰／攝影
族人在北原中心4樓學習。記者黃子騰／攝影

北原中心1樓提供族人諮詢及就業服務。記者黃子騰／攝影
北原中心1樓提供族人諮詢及就業服務。記者黃子騰／攝影

北原中心2樓為親子學習空間。記者黃子騰／攝影
北原中心2樓為親子學習空間。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜主持啟用儀式。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜主持啟用儀式。記者黃子騰／攝影

織、見原民服飾展。記者黃子騰／攝影
織、見原民服飾展。記者黃子騰／攝影

新北 設計師 侯友宜

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