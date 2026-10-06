七堵車站周邊劃定策略性更新地區 將導入多元社福與產業共榮生活圈

基隆捷運規畫興建中，七堵位於雙北與基隆的交通門戶，為加速地方轉型並活化土地利用，基隆市府積極與中央及國營單位合作，共同推動劃定七堵火車站東側商業區及「正明安居」預定地共約3公頃土地為「策略性更新地區」，今年4月基隆市都市計畫委員會中審議通過，10月5日發布實施。未來透過指標性大面積土地活化，導入多元社福與產業共榮生活圈。

副市長方定安表示，七堵位於雙北與基隆的交通門戶，具備極高的開發潛力，為發揮公有土地資產效益，市府積極整合各方資源劃定策略性地區，將低度利用的公有地轉化為帶動城市成長的關鍵引擎，透過中央與地方、市府與國營事業的跨單位協作，確保各項建設符合地方需求，實踐翻轉基隆、再造七堵生活圈的市政目標。

市長謝國樑說，市府計畫在未來更新後，導入長照、托嬰、托幼、青創及產業發展基地等多元社會福利與設施，並確立「TOD大眾運輸導向發展」為核心的框架，確保開發後的公共空間能實質回饋地方、與市民共享，實踐七堵產業結合宜居城市的發展藍圖。

市府都市發展處長張書維表示，劃定策略性更新地區最大的效益，在於能有效整合大面積公有土地資源，並爭取更多的都市更新容積獎勵，引導開發者實質回饋地方。

張書維說，以本案為例，未來「正明安居」社宅及周邊整體開發中，針對基地面積達5000平方公尺以上之更新單元，預計提供至少15%之公益設施與公共服務空間，並優先設置社會福利設施，補足地區長期缺乏的公共資源；此外，鄰近本案北側由台灣港務公司主導的「一德新村」都更案（約1.1公頃）已完成招商，預計該案可提供約6000坪的產業辦公空間。

張書維指出，未來透過這些指標性大面積土地活化，不僅能大幅增加地方的產業空間與就業機會，吸引人才進駐，市府將全力爭取更多公益性回饋，建構出友善的人行系統與車站廊帶，以公共資產回饋社會。

張書維處長補充，未來將透過提升土地使用強度，將七堵火車站周邊從傳統通勤轉運點，翻轉為機能完善、自給自足的「產業居住複合生活圈」，讓居民在步行距離內即可滿足生活、育兒、養老與就業需求，大幅提升整體生活品質與經濟動能。

基隆港務公司一德新村案土地現況。圖／基隆港務分公司提供