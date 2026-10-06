警察執法爆歧視 蔣萬安致歉

台北市萬華警分局本月三日搜索西門町ＢＤＳＭ同志酒吧，發現店內疑似有人裸露身體、性行為，認涉妨害風化，但有員警在現場發表歧視言語，引發反彈。市長蔣萬安致歉，並要求市警局嚴格檢討；局長林炎田昨宣布處分六名官警，各記申誡二次到一小過。

案發酒吧今年共被民眾檢舉妨害安寧、不法性行為等共十三次，市議員洪健益上月質詢指家長陳情這家酒吧有未成年人出入，疑似被當玩物；市長蔣萬安指示嚴查。萬華警分局三日持票搜索，現場查獲用過的保險套等證物，查辦其中五十二人。

當時有一名身障男子要上廁所，一名男警員說「他殘障還可以在裡面做愛喔？」有兩員控制現場時喝令「跪下！」另有一警禁止民眾手機拍攝被要求提供警員編號時回「編你媽」。

林炎田說，經核對搜索影像，認定有四名員警在執行過程中言詞不當，已從嚴議處，各申誡二次；帶隊官偵查隊長陳怡凱未能及時制止，記過處分；分局長陳勇華因督導不周，自請處分申誡二次。他說，將深切檢討員警現場執法流程，全面加強教育訓練，要求未來執勤時須尊重多元社會文化，保障民眾權益，避免類似爭議再發生。

蔣萬安昨回應，發生警察執行公權力造成個別歧視事件，他非常遺憾，「對被影響的人我也非常抱歉，執法過程中如果不當，當然就要嚴加檢討。」他也要求市警局依規定做對應的處置，絕對不能再發生警察執法過程的歧視事件。