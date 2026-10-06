聽新聞
0:00 / 0:00

蘆洲萬坪醫院 只聞樓梯響

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

板橋醫療園區昨完成簽約，現有建物拆遷後即可動工，規畫多年的蘆洲萬坪醫院仍只聞樓梯響。地方有議員認為，應讓蘆洲醫院脫勾蘆洲南北側計畫獨立興建，有議員主張，真正問題在蘆洲南北側計畫被硬加了「銀河灣」，果菜市場搬遷跟蘆洲南北側計畫脫鉤才是正解。

新北市衛生局表示，目前已規畫在蘆洲北側約三公頃醫療設施用地建置蘆洲醫院，現正配合內政部辦理都市計畫變更，待用地取得完成後，市府將積極辦理籌設醫院相關事宜。

無黨籍市議員李翁月娥指出，蘆洲醫院用地相關計畫已通過多年，蘆洲、三重人口密集，周邊新莊、泰山、五股等地也有醫療需求，蘆洲萬坪醫院若能落成，將可補足三蘆地區大型醫療量能。

李翁月娥認為，蘆洲醫院本來就可以脫離南北側計畫獨立興建，國民黨新北市長參選人李四川也認同她的訴求，將醫院與蘆社大橋列為首要重要建設，相信定能加速完成蘆洲醫院，讓大家不用再跨橋到北市新光醫院就醫。

民進黨新北市議員顏蔚慈指出，地方殷殷期盼蘆洲醫院，關鍵在於市府把醫院、果菜市場綁在同一個蘆洲南北側計畫裡，任何一環卡關，即可能拖慢整體進度，醫院預定地距與果菜市場預定地只有兩個路口，會影響醫院交通與救護動線

顏還說，內政部去年已要求市府針對蘆洲南北側重新補充相關計畫說明，過去一年議會多次詢問，市府仍以「開會」、「評估中」回應，若要加速蘆洲醫院建設，讓三重果菜市場搬遷與蘆洲南北側開發案脫勾才是正辦。

醫院 李翁月娥 都市計畫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

土城47里近40里長站台 李四川喊擴建「土城醫療園區」

徐旭東睽違逾一年首度現身 125億蓋板橋醫療園區、合作長達55年

北科學城南巨蛋城！李四川再提新北交通藍圖 串聯北北基桃成一日生活圈

汐止房價站上9字頭 專家：難相信、太可怕了

相關新聞

新北攜手亞東 板橋建醫療園區

新北市府推動「板橋醫療園區」，市長侯友宜昨與醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會（亞東紀念醫院）董事長徐旭東簽約，將投入約一二五億元打造地下四層、地上十四層新世代醫療大樓，規畫五一三張一般病床及一四八張長照床，設置廿四小時急診、兒童緊急醫療及婦幼專區，整合急重症、長照、復健與社區健康服務，提升整體量能。

蘆洲萬坪醫院 只聞樓梯響

板橋醫療園區昨完成簽約，現有建物拆遷後即可動工，規畫多年的蘆洲萬坪醫院仍只聞樓梯響。地方有議員認為，應讓蘆洲醫院脫勾蘆洲南北側計畫獨立興建，有議員主張，真正問題在蘆洲南北側計畫被硬加了「銀河灣」，果菜市場搬遷跟蘆洲南北側計畫脫鉤才是正解。

警察執法爆歧視 蔣萬安致歉

台北市萬華警分局本月三日搜索西門町ＢＤＳＭ同志酒吧，發現店內疑似有人裸露身體、性行為，認涉妨害風化，但有員警在現場發表歧視言語，引發反彈。市長蔣萬安致歉，並要求市警局嚴格檢討；局長林炎田昨宣布處分六名官警，各記申誡二次到一小過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。