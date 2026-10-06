蘆洲萬坪醫院 只聞樓梯響

板橋醫療園區昨完成簽約，現有建物拆遷後即可動工，規畫多年的蘆洲萬坪醫院仍只聞樓梯響。地方有議員認為，應讓蘆洲醫院脫勾蘆洲南北側計畫獨立興建，有議員主張，真正問題在蘆洲南北側計畫被硬加了「銀河灣」，果菜市場搬遷跟蘆洲南北側計畫脫鉤才是正解。

新北市衛生局表示，目前已規畫在蘆洲北側約三公頃醫療設施用地建置蘆洲醫院，現正配合內政部辦理都市計畫變更，待用地取得完成後，市府將積極辦理籌設醫院相關事宜。

無黨籍市議員李翁月娥指出，蘆洲醫院用地相關計畫已通過多年，蘆洲、三重人口密集，周邊新莊、泰山、五股等地也有醫療需求，蘆洲萬坪醫院若能落成，將可補足三蘆地區大型醫療量能。

李翁月娥認為，蘆洲醫院本來就可以脫離南北側計畫獨立興建，國民黨新北市長參選人李四川也認同她的訴求，將醫院與蘆社大橋列為首要重要建設，相信定能加速完成蘆洲醫院，讓大家不用再跨橋到北市新光醫院就醫。

民進黨新北市議員顏蔚慈指出，地方殷殷期盼蘆洲醫院，關鍵在於市府把醫院、果菜市場綁在同一個蘆洲南北側計畫裡，任何一環卡關，即可能拖慢整體進度，醫院預定地距與果菜市場預定地只有兩個路口，會影響醫院交通與救護動線

顏還說，內政部去年已要求市府針對蘆洲南北側重新補充相關計畫說明，過去一年議會多次詢問，市府仍以「開會」、「評估中」回應，若要加速蘆洲醫院建設，讓三重果菜市場搬遷與蘆洲南北側開發案脫勾才是正辦。