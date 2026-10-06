新北攜手亞東 板橋建醫療園區

新北市府推動「板橋醫療園區」，市長侯友宜昨與醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會（亞東紀念醫院）董事長徐旭東簽約，將投入約一二五億元打造地下四層、地上十四層新世代醫療大樓，規畫五一三張一般病床及一四八張長照床，設置廿四小時急診、兒童緊急醫療及婦幼專區，整合急重症、長照、復健與社區健康服務，提升整體量能。

侯友宜說，板橋人口約五十五萬，受大台北醫療資源分配管制影響，病床數有缺口，現有板橋醫院建築老舊、空間不足、病床數及服務科別有限。隨市府第二行政中心啟用，衛生局及衛生所將搬遷，原有空間得以重新規畫，歷經兩次招商與協調，亞東醫院是最優申請人。

ＢＯＴ案將投入約一二五億元，市府ＢＴＯ投入九點一億元，包括五年興建期及五十年營運期，亞東醫院有優先續約經營權；規畫六一六席汽車位及機車位回應地方需求。

新北長者破八十二萬人，平均每月增三千人，醫療需求不只急重症，包括復健、長期照護及慢性病照護，另規畫婦幼專區及兒童急診。侯強調，衛生局年底搬遷後立即啟動既有建物拆除及後續工程，「一步都不能停」。

徐旭東說，醫療建築不能只看現在，要思考三年、十年後發展，保留面對未來變化的彈性。從規畫階段就把科技、醫療及研究發展納入考量，兼顧醫療人力不足的現實，讓醫療空間集中、動線有效率。

亞東醫院院長邱冠明指出，板橋醫療園區要建立「無藩籬的醫院」，醫療服務從院內走進社區，從健康促進、疾病預防、早期篩檢、治療到後續照護，提供全生命周期健康服務。分工上，亞東醫學中心、板橋醫療園區、板橋社區醫療及基層診所形成完整照護網，亞東醫學中心聚焦急重症及高難度醫療；板醫園區承擔日常健康管理、慢性病照護及預防保健，不同層級醫療機構各司其職。