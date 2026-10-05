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新北市議員周雅玲感性交棒 蔡美華競總成立提五力政見

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
蘇巧慧、蔡美華汐止聯合競選總部成立。圖／觀天下有線電視提供
蘇巧慧、蔡美華汐止聯合競選總部成立。圖／觀天下有線電視提供

選在選戰倒數55天，蘇巧慧、蔡美華汐止聯合競選總部成立，造勢大會上包括立委王義川、前立委余天等人都來站台力挺，這次新北議員周雅玲交棒給蔡美華，她也感性的向大家請託，而蔡美華則是端出政見，汐金萬五力包括教育、經濟等政見，希望獲得選民認同。

新北市長參選人蘇巧慧表示，很喜歡現場有支持者舉的牌子，肯定周雅玲、支持蔡美華，相信周雅玲、相挺蔡美華，一棒接一棒，周雅玲議員這一次她認為應該要讓新的世代扛起責任，所以，她特別推薦擁有專業資歷，不管是在國會、地方都歷練完整的蔡美華，接下這個棒子，扛起為汐金萬服務的責任。

新北市議員周雅玲交棒給蔡美華，她也感性的向大家請託，相信周雅玲、相挺蔡美華，在20幾年的議員生涯中，協助爭取了多項地方建議，包括秀峰高中校舍改建，還有已經動工的汐東捷運，不負選民所託，這次交棒給蔡美華，現場她也向現場的支持者做最後一次的請託，肯定蔡美華的能力，放心傳承，希望能夠給他一次機會。

新北市議員周雅玲說，找到了最好的接棒人，就是蔡美華，現場這麼多的鄉親來做見證，雅玲這一棒，從今天起要交棒給蔡美華。

新北市議員參選人蔡美華指出，這20多年來也很感謝大家對師父周雅玲的相挺跟陪伴，未來也要拜託雅玲議員繼續跟自己一起打拼，這次有提出了五大政見，汐金萬五力來相挺政策，有交通、社會福利、教育、經濟、生活環境，希望大家能夠給自己機會，一定會做給大家看。

師父感性交棒，將重擔交給蔡美華，感性的發言，讓蔡美華一度紅了眼眶，承諾一定會做好傳承接棒，不負所託，成立大會上也端出牛肉，汐金萬五力包括教育、經濟等政見，希望獲得選民認同。

政見 議員 新北

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