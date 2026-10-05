快訊

台股明天就能上五萬點？外資大買台積電、台達電 雙雙近期最大筆

蔡康永回應蔣萬安衝上微博熱搜 陸網反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止區44位百歲人瑞 公所親送重陽敬老禮品祝福

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止公所致贈重陽禮品，期盼長輩們都活的好也活的健康。圖／觀天下有線電視提供
汐止公所致贈重陽禮品，期盼長輩們都活的好也活的健康。圖／觀天下有線電視提供

九九重陽節就要到了，今年汐止區共有44位的百歲人瑞，汐止區長林慶豐選在重陽節前夕，今(5)日偕同里長送禮品及重陽禮金，陸續前往建成里以及拱北里的百歲人瑞家中，長輩們看到一群人來好開心，區長現場也討教養生之道，並且送上蛋糕，祝福長輩百歲快樂。

第一站前往城中里的江伯伯家，公所特地帶了蛋糕，現場唱生日快樂歌，祝福長輩百歲快樂，接著區長林慶豐為滿百歲的長輩戴上金鎖片，看到這麼多人來，老人家都好開心，聊天話家常，接著一行人前往拱北里的羅文蘭奶奶家，知道有人要來祝賀，奶奶一直很開心，汐止區長也送上中央及新北市政府的金鎖片及百歲人瑞二萬元的敬老禮金。

汐止區長林慶豐表示，很開心來到長輩家中為他們慶祝百歲壽誕，特別代表侯友宜市長以及中央賴清德總統致贈禮金還有敬老狀，剛看到羅文蘭奶奶，陪他聊聊天，知道奶奶一直工作到76歲才退休，身體也非常硬朗，期盼長輩們都能夠跟奶奶一樣，在地安老，如果里內或是社區中，有相關銀髮族促進活動，也希望大家都能參加，分享養生之道，活的好也活的健康。

人瑞 汐止 重陽節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東百歲人瑞生活自理佳 周春米慰訪聆聽走過一世紀故事

影／百歲阿嬤愛喝咖啡吃甜食還剝毛豆 周春米：悄悄話都聽得到

信義房屋陳彥佑把客戶當自家長輩 老客戶認證：我不找第二家房仲

收納師廖心筠為長者開講斷捨離 嘆「許多子女爭的是遺產而非遺物」

相關新聞

西門町同志酒吧案蔣萬安致歉 許淑華批：應完整追查、明確咎責

台北市西門町同志酒吧日前遭警方搜索，過程中被爆警方疑羞辱身障人士引起熱議，市長蔣萬安今受訪致歉外，北市警局也已懲處不當執法的員警。不過，台北市議員許淑華認為，市民需要的，是完整的調查結果、明確的責任歸屬。

板橋醫療園區簽約了 蘆洲苦等萬坪醫院

板橋醫療園區今天完成簽約，預計在現有建物拆遷過後就能動工，但規畫多年的蘆洲萬坪醫院仍只聞樓梯響。地方有議員認為，應讓蘆洲醫院脫勾蘆洲南北側計畫獨立興建，但有議員認為，真正問題在蘆洲南北側計畫被硬加了「銀河灣」，果菜市場搬遷跟蘆洲南北側計畫脫鉤才是正解。

北市府啟動路燈升級計畫 每年減少7千噸碳排放

為提升台北市夜間道路安全、城市照明品質、及智慧治理效能，北市府今年啟動路燈全面升級計畫，將於主要路口換裝雙色溫LED燈具，同時降低眩光與環境光汙染，預期每年減少近七千噸碳排放。

多元營收…捷運墩柱廣告 民代質疑影響市容

新北市捷運環狀線、輕軌墩柱附掛建案廣告，去年新北捷廣告收入九千六百多萬元，淡海輕軌墩柱收益約一○三一萬元。帶進多元營收，也被質疑影響市容，地方建議改以綠色植栽、藝術創作或留白提升美感。新北捷運公司表示，將廣納各界意見，在營運收入與維護城市美學間取得平衡。

捷運墩柱廣告 專家：融入藝術 為都市景觀加分

新北捷運環狀線、輕軌墩柱成為建商廣告版面，專家提醒景觀是公共財，捷運公司可透過美學小組等機制把關，廣告業主也要翻轉觀念，「愈留白愈看得清楚」，各方若都有藝術化思維，墩柱廣告物可為流動景觀加分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。