汐止區44位百歲人瑞 公所親送重陽敬老禮品祝福

九九重陽節就要到了，今年汐止區共有44位的百歲人瑞，汐止區長林慶豐選在重陽節前夕，今(5)日偕同里長送禮品及重陽禮金，陸續前往建成里以及拱北里的百歲人瑞家中，長輩們看到一群人來好開心，區長現場也討教養生之道，並且送上蛋糕，祝福長輩百歲快樂。

第一站前往城中里的江伯伯家，公所特地帶了蛋糕，現場唱生日快樂歌，祝福長輩百歲快樂，接著區長林慶豐為滿百歲的長輩戴上金鎖片，看到這麼多人來，老人家都好開心，聊天話家常，接著一行人前往拱北里的羅文蘭奶奶家，知道有人要來祝賀，奶奶一直很開心，汐止區長也送上中央及新北市政府的金鎖片及百歲人瑞二萬元的敬老禮金。

汐止區長林慶豐表示，很開心來到長輩家中為他們慶祝百歲壽誕，特別代表侯友宜市長以及中央賴清德總統致贈禮金還有敬老狀，剛看到羅文蘭奶奶，陪他聊聊天，知道奶奶一直工作到76歲才退休，身體也非常硬朗，期盼長輩們都能夠跟奶奶一樣，在地安老，如果里內或是社區中，有相關銀髮族促進活動，也希望大家都能參加，分享養生之道，活的好也活的健康。