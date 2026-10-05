快訊

台股明天就能上五萬點？外資大買台積電、台達電 雙雙近期最大筆

蔡康永回應蔣萬安衝上微博熱搜 陸網反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市議員鄭宇恩拼連任 蘇巧慧力挺展現超人氣

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
蘇巧慧、鄭宇恩淡水聯合競選總部成立，現場湧入支持群眾。圖／紅樹林有線電視提供
蘇巧慧、鄭宇恩淡水聯合競選總部成立，現場湧入支持群眾。圖／紅樹林有線電視提供

蘇巧慧、鄭宇恩淡水聯合競選總部，在新北市淡水區新市鎮正式成立，新北市長候選人、立法委員蘇巧慧出席成立大會，現場湧入大批熱情鄉親，蘇巧慧與鄭宇恩一同大進場時，全場歡呼聲不斷，展現超高人氣。蘇巧慧表示，隨著淡水、北海岸人口增加，未來她希望能以市府力量，持續和鄭宇恩合作提升北海岸產業與生活機能。

蘇巧慧表示，包含全力推動淡海科學城、淡海新市鎮增設醫院、淡北道路及淡海輕軌二期，同時加速興建配水池、更新供水管路，強化地方供水韌性。蘇巧慧大讚鄭宇恩連任三屆議員，為家鄉服務超過十年，是值得信賴與投資的新世代。蘇巧慧表示，她在國會與地方上的鄭宇恩攜手合作，成功為淡水爭取多項關鍵建設。

蘇巧慧指出，與鄭宇恩的合作，包括了新市國小運動場及足球場整建、修訂「淡海醫療次分區」，並召開協調會，推動5萬噸配水池與備援管線建置，全面提升供水韌性。鄭宇恩表示，在多次合作的過程中，感謝蘇巧慧多次在中央大力協助地方的發展，在民生基礎建設方面，蘇巧慧也與鄭宇恩一同承諾，未來將加速推動配水池興建及供水管路更新，強化區域供水韌性，以因應未來淡海新市鎮及淡海科學城需求。

隨著淡水及北海岸人口持續增加，蘇巧慧也從產業、醫療、交通、觀光與生活等面向提出未來願景。首先，蘇巧慧指出，淡水具備土地、人才及交通優勢，她主張成立府級「淡海科學城智慧科技產業發展推動工作小組」，全力加速推動淡海科學城計畫。此外，蘇巧慧說，在她與鄭宇恩的共同努力之下，已經成功修訂「淡海醫療次分區」，未來兩人將持續推動淡海新市鎮增設增設醫院，讓淡水、三芝等地居民能夠就近就醫，也為急重症患者爭取黃金救援時間，保障北海岸居民健康醫療權益。

談及交通與觀光發展，蘇巧慧指出，淡江大橋不但是台灣新地標，通車後更大幅提升整體交通品質，未來她將加速推動淡北道路、淡海輕軌二期等關鍵交通建設，並導入智慧運輸管理，進一步疏解塞車問題。同時，蘇巧慧主張整合交通路網及藍色公路，串聯自然景觀、歷史廊道與休閒農業，發展深具魅力的「淡水山河海觀光圈」。

蘇巧慧 議員 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃世杰邀蘇巧慧逛桃園夜市 拋聯合政見盼串聯北北桃共好

藍白共挺 李四川：公務生涯最後一戰

北科學城南巨蛋城！李四川再提新北交通藍圖 串聯北北基桃成一日生活圈

沈伯洋將毒品藥品劃等號惹議 陳以信：蘇巧慧等綠營候選人都應表態

相關新聞

西門町同志酒吧案蔣萬安致歉 許淑華批：應完整追查、明確咎責

台北市西門町同志酒吧日前遭警方搜索，過程中被爆警方疑羞辱身障人士引起熱議，市長蔣萬安今受訪致歉外，北市警局也已懲處不當執法的員警。不過，台北市議員許淑華認為，市民需要的，是完整的調查結果、明確的責任歸屬。

板橋醫療園區簽約了 蘆洲苦等萬坪醫院

板橋醫療園區今天完成簽約，預計在現有建物拆遷過後就能動工，但規畫多年的蘆洲萬坪醫院仍只聞樓梯響。地方有議員認為，應讓蘆洲醫院脫勾蘆洲南北側計畫獨立興建，但有議員認為，真正問題在蘆洲南北側計畫被硬加了「銀河灣」，果菜市場搬遷跟蘆洲南北側計畫脫鉤才是正解。

北市府啟動路燈升級計畫 每年減少7千噸碳排放

為提升台北市夜間道路安全、城市照明品質、及智慧治理效能，北市府今年啟動路燈全面升級計畫，將於主要路口換裝雙色溫LED燈具，同時降低眩光與環境光汙染，預期每年減少近七千噸碳排放。

多元營收…捷運墩柱廣告 民代質疑影響市容

新北市捷運環狀線、輕軌墩柱附掛建案廣告，去年新北捷廣告收入九千六百多萬元，淡海輕軌墩柱收益約一○三一萬元。帶進多元營收，也被質疑影響市容，地方建議改以綠色植栽、藝術創作或留白提升美感。新北捷運公司表示，將廣納各界意見，在營運收入與維護城市美學間取得平衡。

捷運墩柱廣告 專家：融入藝術 為都市景觀加分

新北捷運環狀線、輕軌墩柱成為建商廣告版面，專家提醒景觀是公共財，捷運公司可透過美學小組等機制把關，廣告業主也要翻轉觀念，「愈留白愈看得清楚」，各方若都有藝術化思維，墩柱廣告物可為流動景觀加分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。