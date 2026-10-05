新北市議員鄭宇恩拼連任 蘇巧慧力挺展現超人氣

蘇巧慧、鄭宇恩淡水聯合競選總部，在新北市淡水區新市鎮正式成立，新北市長候選人、立法委員蘇巧慧出席成立大會，現場湧入大批熱情鄉親，蘇巧慧與鄭宇恩一同大進場時，全場歡呼聲不斷，展現超高人氣。蘇巧慧表示，隨著淡水、北海岸人口增加，未來她希望能以市府力量，持續和鄭宇恩合作提升北海岸產業與生活機能。

蘇巧慧表示，包含全力推動淡海科學城、淡海新市鎮增設醫院、淡北道路及淡海輕軌二期，同時加速興建配水池、更新供水管路，強化地方供水韌性。蘇巧慧大讚鄭宇恩連任三屆議員，為家鄉服務超過十年，是值得信賴與投資的新世代。蘇巧慧表示，她在國會與地方上的鄭宇恩攜手合作，成功為淡水爭取多項關鍵建設。

蘇巧慧指出，與鄭宇恩的合作，包括了新市國小運動場及足球場整建、修訂「淡海醫療次分區」，並召開協調會，推動5萬噸配水池與備援管線建置，全面提升供水韌性。鄭宇恩表示，在多次合作的過程中，感謝蘇巧慧多次在中央大力協助地方的發展，在民生基礎建設方面，蘇巧慧也與鄭宇恩一同承諾，未來將加速推動配水池興建及供水管路更新，強化區域供水韌性，以因應未來淡海新市鎮及淡海科學城需求。

隨著淡水及北海岸人口持續增加，蘇巧慧也從產業、醫療、交通、觀光與生活等面向提出未來願景。首先，蘇巧慧指出，淡水具備土地、人才及交通優勢，她主張成立府級「淡海科學城智慧科技產業發展推動工作小組」，全力加速推動淡海科學城計畫。此外，蘇巧慧說，在她與鄭宇恩的共同努力之下，已經成功修訂「淡海醫療次分區」，未來兩人將持續推動淡海新市鎮增設增設醫院，讓淡水、三芝等地居民能夠就近就醫，也為急重症患者爭取黃金救援時間，保障北海岸居民健康醫療權益。

談及交通與觀光發展，蘇巧慧指出，淡江大橋不但是台灣新地標，通車後更大幅提升整體交通品質，未來她將加速推動淡北道路、淡海輕軌二期等關鍵交通建設，並導入智慧運輸管理，進一步疏解塞車問題。同時，蘇巧慧主張整合交通路網及藍色公路，串聯自然景觀、歷史廊道與休閒農業，發展深具魅力的「淡水山河海觀光圈」。